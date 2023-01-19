Büyükşehir KAYMEK’ten Türkiye’de bir ilk: Eczacı Asistanlığı Kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Türkiye’de bir ilke imza attı. Eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli Eczacı Asistanları yetiştirmeyi amaçlayan Büyükşehir KAYMEK’in başlattığı ’Eczacı Asistanlığı’ kurs kayıtları kontenjanı doldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kent genelindeki tesislerinde on binlerce insana dokunan mesleki eğitim ve kursları ile ömür boyu öğrenmeye katkı sunan KAYMEK, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın’ın katılımlarıyla KAYMEK ile Kayseri Eczacı Odası arasında ‘Eczacı Asistanlığı ile Sanat ve Mesleki Kurslar Düzenlemesine İlişkin’ iş birliği protokolü imzalanmıştı. Protokol doğrultusunda kolları sıvayan Büyükşehir KAYMEK, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ’Eczacı Asistanlığı’ kursu başlatıyor.

KAYITLAR BAŞLAR BAŞLAMAZ KONTENJAN DOLDU

İstihdama yönelik bir çalışmayı daha hayata geçirecek yepyeni bir kursu daha vatandaşlara buluşturmaya hazırlanan KAYMEK, yüz yüze gerçekleştirilecek kurs için kayıt almaya başladı. ’Eczacı Asistanlığı’ kursu kayıtların başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda kontenjan kayıtları doldu.

’Eczacı Asistanlığı’ Kursu çerçevesinde uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli eczacı asistanları yetiştirilerek hem sektörün yetişmiş personel ihtiyacı karşılanacak hem de bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen vatandaşlara istihdam imkânı sunulmuş olacak.