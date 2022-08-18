Büyükşehir KAYMEK’ten eğlence dolu yaz okulu etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) binlerce vatandaşa ulaşan mesleki kurs ve eğitimlerinin yanı sıra öğrencilerin yaz tatillerini verimli şekilde geçirmelerine katkıda bulunmak için Sosyal Yaşam Merkezlerinde etkinlik ve faaliyetler düzenliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, eğitim ve hayat boyu öğrenme esasına dayalı mesleki eğitim ve kurslar düzenleyerek binlerce insana dokunana KAYMEK, yaz okulu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlik ve faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Sosyal Yaşam Merkezlerinde öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla farklı etkinlikler ve yarışmalar düzenleyen KAYMEK, gençlerin eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

KAYMEK tarafından Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklara yönelik ‘Karpuz Şenliği’ etkinliği düzenlendi. Sağlıkla serinle sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte uzmanlar tarafından çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi ve hayat boyu etkileri ile ilgili bilgiler aktarıldı. Bol bol karpuz yiyen çocuklar, eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Spor etkinliklerinde de gençleri buluşturan KAYMEK, futsal turnuvası düzenledi. Genç KAYMEK Toki Tesisi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni temsilen turnuvaya katılan takımların heyecan dolu mücadelesinin kazananı Genç KAYMEK Toki takımı oldu. Sporla birlikte eğlenceli vakit geçiren gençler doyasıya eğlendi.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini ön planda tutan KAYMEK, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde tarih, kültür ve medeniyeti oluşturan kavramlar, akımlar, eserler ve şahsiyetler hakkında öğrencilerin bilgi ve kültürlerini arttırmaya yönelik ’Tarih Okumaları Bilgi Yarışması’ düzenledi. Yarışmaya katılan her iki takımın öğrencileri, hem eğlendi hem de bilgilerini tazeledi.

KAYMEK Sarıoğlan İlçe Sosyal Yaşam Merkezi eğitmenlerince tesis bahçesine parkur kuruldu. Yaz okulu öğrencileri tesis bahçesine kurulan oyun parkurunda birbiriyle yarışarak, oyunlar oynadı. Düzenlenen etkinlikle doyasıya eğlenen öğrenciler yaz günlerinin keyfini çıkardı.

Ayrıca KAYMEK yaz okulu öğrencileri, Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezimizde kız öğrenci grupları arasında düzenlenen heyecan dolu Badminton müsabakasında hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Yaz okulunda kendilerini geliştiren, düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerle de doyasıya eğlenen öğrenciler KAYMEK’in tüm faaliyetleri için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.