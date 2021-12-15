Büyükşehir KAYMEK’ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile anne babalar için 0-8 Yaş İlk Yardım Eğitimi Kursu düzenliyor.

Şehrin ve gönüllerin doktoru Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç idaresindeki Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmeti ve yatırımlarının yanı sıra vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirirken, çeşitli eğitimler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile bebekleri ve çocukları zararlı etkenlere karşı korumak, acil durumlarda hayat kurtaran ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla KAYMEK Köşk Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurs planlaması yaptı.

SOSYAL FARKINDALIK OLUŞTURACAK PROJEDE TOPLAM 18 SAAT EĞİTİM

‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ sloganına uygun bir anlayışla hizmetine yeni kurs branşları ile devam eden Büyükşehir KAYMEK, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ilk yardım eğitim kursları ile her yaş grubundan vatandaşın yanında olduğunu gösteriyor. Büyükşehir KAYMEK’in ilk yardım konusunda salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 13.30-16.00 arasında eğitim verecek. Haftanın 3 günü olacak eğitim, toplam 18 saat sürecek.

İLK YARDIM KONUSUNDA KAPSAMLI KURS

0-1 yaş grubunda olan bebeklerin karşılaşabilecekleri acil durumlarda doğru müdahaleleri yapmak ve soğukkanlılıkla pratik etme ile 1-8 yaş grubundaki çocuklara yönelik temel ilk yardım bilgilerinin anlatıldığı kursta, ‘temel yaşam desteği, boğulmalar, kanamalar, yanık-donma, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, göz-kulak-buruna yabancı cisim kaçması, ateşli bebeğe yaklaşım, alerjik reaksiyonlar’ gibi konulara yer verilecek.