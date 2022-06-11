Büyükşehir KAYMEK Yaz Kursları’na bir haftada 5 bin kayıt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi kurs kayıtlarına yoğun ilgi devam ederken, kurslara 1 haftada 5 bini aşkın kayıt yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, hayat boyu öğrenme anlayışı ile Kayserililerin sanatsal, mesleki ve akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını hayata uygulanabilir kılmak, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek, unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak, bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap vermek gibi amaçlarla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Modern çağa hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş tesislerle gençlerin eğitiminden, yetişkinlere yönelik düzenlenen sosyal, sanatsal, sportif faaliyetlere ve sosyal sorumluluk projelerinden, özel istihdam bürosuna kadar birçok alanda hizmet veren KAYMEK, açtığı kurslarla günden güne hizmet ağını genişletiyor.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 8-14 Yaş Yaz Okulu, LGS-YKS ön hazırlık kursları verirken, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında ise 43 farklı kurs branşı ile faaliyetlerini yürütecek. Bunun yanı sıra şehrin dört bir yanında 39 tesisi ile hizmetlerini yürüten KAYMEK, yaz okulu kurslarını tüm merkezlerinde gerçekleştirecek. KAYMEK İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde 8-14 Yaş Yaz Okulu, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, spor faaliyetleri ile özellikle yaz boyu gençlerin yanında olacak. 8-14 Yaş Yaz Okulu’nda Kur’an-ı Kerim, Akıl Oyunları, El Sanatları, Türk İslam Bilginleri Tarih Okumaları, Robotik Kodlama gibi branşların yanında sinema, bilim merkezi, doğa yürüyüşü, kültür gezisi, buz pateni, yüzme, seminer gibi etkinliklerde yapılacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi kurs kayıtlarına yoğun ilgi devam ederken, 1 haftada 5 bini aşkın kayıt yapıldı. Yaz okulu 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 26 Ağustos 2022’de sona erecek. Vatandaşlar, birçok alanda eğitim, kültür ve sanat ihtiyacına cevap verecek olan KAYMEK’in yaz kurslarına ücretsiz kayıt işlemlerini www.kaymekonline.com adresini ziyaret ederek gerçekleştirebilecek.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, yeni dönemde yeni branşlarda vatandaşlara hizmet verecek. Bu çerçevede birbirinden farklı kurslar açan KAYMEK, İşaret Dili Jargon Eğitimi, Meddata Hastane Otomasyon Sistemi, Ön Büro Elemanı, Özel Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği Geliştirme Uyum Eğitimi gibi branşlarla da hizmetini çeşitlendiriyor.

Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmayı ilke edinen ve yaygın eğitim ağı ile eğitim hizmetini toplumun her kesimine hızlı, etkin şekilde ulaştıran KAYMEK, gelecek nesiller olan çocuklar ve gençlerin gerek akademik gerekse sosyal yönden gelişimlerini sağlamayı ilke ediniyor.