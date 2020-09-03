Büyükşehir ’KAYMEK UZEM’ ile eğitimde yakın oluyor

Değişen ve dönüşen dünyada bir gereklilik olarak ortaya çıkan, geleneksel eğitime güçlü bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim modeli, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından bu alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) ismi ile hayata geçiriliyor.

Türkiye’ de ve dünyada gün geçtikçe artan Covid-19 salgını birçok eğitim ihtiyacını da beraberinde getirdi. Salgının başından beri şehrin her alanında tedbirlere ve kurallara uyulması yönünde azami gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını eğitim alanında da gerçekleştirdi.

Zaman ve mekanı ortadan kaldıran uzaktan eğitim ile öğrenciler ve kursiyerler istedikleri ortamda tablet, cep telefonu ve bilgisayarlarıyla ihtiyaçları olan derslere canlı (online) olarak ve videolar aracılığıyla ulaşabileceklerdir.

Senkron (canlı) ve asenkron (video) yöntemle derslere katılabilecek öğrenci ve kursiyerler ayrıca etüt ve deneme sınavları sayesinde de kendilerini geliştirebileceklerdir. KAYMEK UZEM uzaktan eğitim faaliyetlerine LGS (Liselere Geçiş Sistemi), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kursları ile başlayacak; daha sonra sanat ve mesleki alanda da birçok kursla vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir. LGS ve YKS Kursları’na hazırlanan öğrencilerimiz 10 Eylül 2020 tarihine kadar www.kaymekonline.com üzerinden kayıt yaptırabileceklerdir.

Tüm belediyeler içinde yine bir ilke imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK’te verilen örgün eğitime, çalışma hayatı saatleri veya okul ders saatlerinin çakışması nedeniyle katılamayan bireyler ve engelli vatandaşlarımız için de büyük bir fırsat sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK UZEM sistemi ile öğrencilerine ve kursiyerlerine kaliteli eğitimi “güven” ortamı içerisinde vermeyi hedefliyor.