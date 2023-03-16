Büyükşehir KAYMEK ile büyük maraton YKS’ye güçlü hazırlık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlık sürecinde öğrencilere ücretsiz olarak kurs ve deneme sınavları, yoğun ilgi görüyor.

Kırsal ve kent merkezinde etkin bir şekilde yerel yönetim hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve öğrencilerin desteklenmesine verdiği önem istikametinde kütüphaneleri ve KAYMEK birimi ile öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede mesleki eğitim ve kursları ile gençler başta olmak üzere on binlerce vatandaşa ulaşan KAYMEK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrencilere yönelik kurslarını aralıksız sürdürürken, sınava yönelik deneme sınavları da düzenliyor.

Öğrencilerin yoğun ilgiyle katıldıkları kursların ardından sınava yönelik motive edici ve sınav stresini kontrol altına alabilmeye katkı sunan deneme sınavları öğrencilerden tam not aldı.

İhtisas KAYMEK Gençlik Merkezi üniversiteye hazırlık grubu öğrencileri, düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavları ile büyük maraton öncesi motive oluyor.

Öğrenciler, kurslar ve deneme sınavlarının kendilerine önemli katkıları olduğunu dile getirirken ücretsiz şekilde sunulan imkânlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.