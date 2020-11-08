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Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE 4 KİLOMETRELİK, HACILAR İLÇESİNDE İSE 3 KİLOMETRELİK YOLDA ASFALT SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPTI.

KAYSERİ 08.11.2020, 10:03
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Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yeşilhisar ilçesinde 4 kilometrelik, Hacılar ilçesinde ise 3 kilometrelik yolda asfalt sathi kaplama çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 2020 yılı yapım çalışmaları kapsamında Yeşilhisar ve Hacılar ilçelerinde toplam 7 kilometrelik yolun asfalt sathi kaplamasını yaptı. Daire Başkanlığınca, Yeşihisar İlçesi Gülbayır Mahallesi’nden İl Yolu bağlantısı arası dar, trafik yoğunluğu yüksek ve tehlikeli olan 4 kilometrelik kısım genişletilerek I. kat asfalt sathi kaplaması yapıldı. Ayrıca Hacılar ilçesi merkezde 3 kilometrelik kısım da I. kat asfalt sathi kaplaması yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal kesimlerde yol yapım ve onarım çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, “16 ilçemizin tamamını kucaklayan hizmet anlayışımız devam ediyor. Özellikle Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi’ndeki yol dar ve trafiği fazlaydı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızca kısa süre içerisinde bu yolların asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı. Bu yolları kullanan vatandaşların trafik güvenliği ve konforu sağlandı. Asfaltı dökülen yollarımızın kazasız belasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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