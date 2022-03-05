Büyükşehir Huzur Çınarı’nda öğrencilere Motivasyon ve Sınav Bilgileri Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin YKS ve LGS’ye hazırlık seminerlerinde yeni durağı İncesu oldu.

Kayseri’de eğitim ve kültür faaliyetlerinin adresi olan Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS ) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS ) hazırlanan öğrencilere yönelik seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde YKS ve LGS’ye Hazırlık Grubu öğrencileri ile buluşan eğitmenler öğrencilerle seminer gerçekleştirdi.

’MOTİVASYON VE YKS-LGS BİLGİLENDİRME’ KONULU SEMİNER

KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen seminerde öğrenciler, motivasyon ve YKS ile LGS hakkında bilgilendirildi. Bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktaran Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi eğitmenleri, gerek kent merkezinde gerekse ilçelerde seminer faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.