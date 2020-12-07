Büyükşehir hafta sonu kısıtlamasını fırsata dönüştürdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlama günleri olan hafta sonunda kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürerek, kısıtlamayı adeta fırsata çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasında tam kadro sahada çalıştı. Adeta kısıtlamayı fırsata çeviren ve çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda yapımı devam eden Derevenk Viyadüğü ile Hulusi Akar Bulvarı’na uzanan 5 kilometrelik yol çalışmaları, Erkilet Bulvarı Hıdırellez yol çalışmaları, Furkan Doğan Kavşağı yol genişletme çalışmaları ve şehrin en işlek caddesi olan Sivas Caddesi Ağaç Budama peyzaj çalışmalarını aralık vermeden sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kısıtlamaları fırsat bildik, yapımı devam eden işlerimizi çok daha hızlı bir biçimde ilerlettik. Kıymetli hemşehrilerim ‘Evde Kal’ diyerek sağlığını korumaya devam ederken, Büyükşehirimizin çalışkan ekibi hizmet kısımlarını hafta sonu kısıtlamasında daha hızlı şekilde sürdürdü. Bir kez daha yeni bir haftaya başladığımız bu günlerde, maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim. Bu hastalığı, bu virüsü birlikte yenelim. Her şey Kayseri’miz ve hemşerilerimiz için” diye konuştu.