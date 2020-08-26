Büyükşehir, güvenli ve rahat ulaşıma ’yol’ açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nı birbirine bağlayan Şehir Hastanesi, Keykubat Millet Bahçesi ve Şeker Fabrikası’nı yakından ilgilendiren stratejik bir bölgede yürütülen yeni ana arter yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, yolun 3 hafta içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve diğer teknik kurmaylarıyla birlikte yaptığı incelemede, büyüyen ve gelişen şehir Kayseri için yapılan her çalışmanın kendilerine büyük bir huzur verdiğini söyledi.

“Kazan Kazan” politikası ile yeni bir ana arterin Kayseri’ye kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şu anda çok stratejik bir bölgedeyiz. Hemen Keykubat Millet Bahçemizin eteği, biraz yan taraftan baktığımızda da Sayın Cumhurbaşkanımızın sevdamız dediği Şehir Hastanesi bulunuyor. Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ya da İstanbul Caddesi de diyebiliriz, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı. İşte bu üçgen şeklindeki bölgede alternatif bir ana arterimizi hayata geçiriyoruz. Ekibimiz harıl harıl çalışıyor. İnşallah 1 ay içerisinde buranın asfaltını da dökmüş oluruz. Aynı zamanda bu bağlantıları sağlayan ana arterimizin Şeker Fabrikamıza pancar çeken binlerce kamyonun da şehir içerisinde gidişini engelleyecek, çevre yoldan geçmek ve bu yoldan geçmek suretiyle de Şeker Fabrikası’na ürünlerini teslim etmiş olacaklar. Adeta ‘kazan kazan’ politikasıyla burada en verimli, en gerekli, önemli bir ana arterimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor, imarlaşıyor. Ve Keykubat Millet Bahçesi ile de bu bölge ile birleşince ayrı bir kazanım oluyor. TOKİ’mizin de katkısı ile yapılacak olan millet bahçemizin sonbaharda inşallah ihalesi yapılacak. Hayırlı olsun.” dedi.

ÇİFTÇİLERE GÜVENLİ VE RAHAT ULAŞIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şeker Kooperatifi çiftçisini de yakından ilgilendiren yeni yolun Şeker Fabrikasına pancar taşıyan çiftçilere rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayacağını dile getirerek, şunları aktardı:

“Şeker Kooperatifi çiftçisinin Kayseri Şeker Fabrikası bizim yüz akımız. Prestijli bir kurumumuz. Biz de burası ile olan işbirliklerimizi sürdürmek suretiyle şehrimize kazanım sağlamaya çalışıyoruz. Bu değişik projeler ile kendilerinin de bildiği üzere işbirliklerimiz söz konusu. Aynı zamanda bizim bu bölgede yaptığımız bir çalışma ile de Şeker Fabrikamıza büyük bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı. Bu üçlü bulvarı adeta birbirine bağlayan bir ana arteri hayata geçiriyoruz. Biz 1 ay dedik, Hüseyin Başkan dedi ki 1 ay çok. Biz de ‘3 hafta dedik’. 3 hafta sonra pancar çekimi başlayacak. Biz şehrin içerisine girecek binlerce kamyonun şehrin içerisine girmeden bu kenardan, yoldan geçmek suretiyle ürünlerini Şeker Fabrikasına teslim etmesini sağlamış olacağız. Dolayısıyla trafik kaosundan, karmaşasından ve yollarımızın da bir bakıma orada tahrip olmasının da önüne geçilecek. Uyum kültürü içerisinde, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde işleri yürütüyoruz. Şehrimizin en büyük kurum ve kuruluşu olan ve gurur kaynağımız olan böyle bir kuruluşa ve değerli yöneticisine teşekkür ediyorum.”

“BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini almanın ve uyumlu çalışmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Çok geniş coğrafyada faaliyet yaptığımız değerli, aziz çiftçilerimize en önemli katkıları sunarken, bir taraftan da şehrimize değer katmaya gayret ediyoruz. Sizlerle de bu manada, hem desteğinizi almak, hem de uyumlu bir çalışma ortaya koymak bizler için bir gurur kaynağı.” ifadelerini kullandı.