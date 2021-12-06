Büyükşehir Gençlik Merkezi’nden anlamlı kampanya

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı’nda köy okulları için ‘Bağışladığın Her Kitap Geleceğe Umut Olsun’ sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören kampanya, kitapseverler ve minik öğrenciler arasında anlamlı bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime, öğrenmeye ve okumaya yönelik çalışma ve etkinlerinden biri olan 4. Kayseri Kitap Fuarı anlamlı bir kampanyaya sahne oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere verdiği önemin göstergesi olarak kurulan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, kütüphaneleri kısıtlı olan köy okulları için harekete geçti. Gençlik Meclisi, ‘Bağışladığın Her Kitap Geleceğe Umut Olsun’ ve ‘Bir Kitap Bir Çocuk Bir Çocuk Bir Hayat’ sloganlarıyla kitap toplama kampanyası başlattı. Kayseri geneli köy okullarındaki öğrencileri daha fazla kitapla buluşturmak amacıyla düzenlenen kitap toplama kampanyası duyarlı kitapseverlerden destek bekliyor. Kampanya için 4. Kayseri Kitap Fuarı’nda kurulan stantta köy okulları için kitap desteğinde bulunmak isteyenlerin bağışları kabul ediliyor. Fuarın açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören kampanya süresince toplanan kitaplar, Kayseri geneli köy okullarının kütüphanelerini dolduracak. Kitapseverler tarafından Gençlik Merkezi’nce düzenlenen kampanyaya bağışlanan kitaplar, kitapsever miniklerle buluşacak.

Kitapseverler ile minik öğrenciler arasında anlamlı bir köprü kuracak olan Gençlik Meclisi’nin düzenlemiş olduğu ‘Kitap Toplama Kampanyası’ Kitap Fuarı’nın sona ereceği tarih olan 12 Aralık’a kadar sürecek.