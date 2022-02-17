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Büyükşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde doğum günü kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde misafir edilen çocuklardan Yusuf Fidan’ın doğum günü kutlaması, çocuklar için neşe kaynağı oldu.

KAYSERİ 17.02.2022, 15:21
Büyükşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde doğum günü kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde misafir edilen çocuklardan Yusuf Fidan’ın doğum günü kutlaması, çocuklar için neşe kaynağı oldu.

Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde çocuklarla yakından ilgilenilen Engelsiz Çocuk Evi’nde onların mutluluğu için çeşitli etkinlikler de yapılırken, çocukların daha mutlu olabilmeleri için doğum günü kutlamaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda özel çocuklardan 11 yaşında Yusuf Fidan’ın doğum günü kutlandı. Minik Yusuf, doğum günü pastasının üzerindeki mumları annesi ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi. Daha sonra doğum günü etkinliğinde Yusuf ve arkadaşları müzikler eşliğinde öğretmenleriyle dans edip oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi. Minik Yusuf’un annesi Elif Fidan, doğum günü etkinliğinin sürpriz olduğunu belirterek, “Bugün oğlumun doğum günü, Büyükşehir Belediyemize ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Burada etkinliğimiz çok güzel oldu. Çocuğuma iyi ilgi gösteriyorlar. Resimdi, yazıydı çok güzel, gayet memnunuz. Oğlum burada daha çok eğleniyor, burayı daha çok istiyor. Boyama olsun, eğlence olsun. Öğretmenlerini çok seviyor. Evde sıkılıyordu, otuyordu, başka bir faaliyetimiz yoktu. Buraya gelince daha iyi oldu. Doğum günü de sürpriz oldu” dedi.

Doğum gününde Yusuf’a hediyesini takdim eden Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Koçak, Engelsiz Çocuk Evleri’nin faaliyetleriyle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında zaman zaman öğrencilerle farklı etkinliklerde bir araya geldiklerini aktaran Koçak, “Büyükşehir Belediyesi’nin iki adet engelsiz çocuk evi bulunmaktadır. Birisi İldem Beyazşehir Toki bölgesine hizmet veren Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, ikincisi ise Mimarsinan Parkı’nın içerisindeki Yüksek Ateş Engelsiz Çocuk Evimiz. Toplam iki çocuk evimizde kayıtlı 200 civarında öğrencimiz var. Zaman zaman bu öğrencilerle farklı etkinliklerde bir araya geliyoruz. Daha önce Yüksek Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde iki çocuğumuzun doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Beyazşehir’de bir çocuğumuzun doğum gününü kutluyoruz. Bu şekilde çocukların doğum günlerinde bir araya gelerek, onların sevinçlerini paylaşıyoruz ve çocuklar içinde farklı sosyal etkinlikler düzenlemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ ÇOCUK EVİ AİLELERDEN TAM ALDI

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘özel çocuklar’ın her türlü ihtiyacını düşünerek tasarladığı ve hizmete sunduğu engelsiz çocuk evleri, faaliyetleri ile ailelerin beğenisini de topladı.

Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde eğitim gören Bengisu Aybüke’nin annesi Canan Aktalan, evde çocuklarıyla pek ilgilenemediklerini, çocukların buraya gelince çok güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz, eğleniyorlar ve de buraya gelmeyi çok istiyorlar. İçtenlikle söylüyorum bunu, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Engelsiz Çocuk Evi misafirlerinden minik Semih’in annesi Zuhal Türkoğlu ise bir senedir tesisten faydalandıklarını ve çok memnun olduklarını söyleyerek, duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Biz yaklaşık bir senedir geliyoruz ama çok memnunuz, çok seviyoruz burayı. Bizim için çok iyi oluyor. Evde teknolojiyle ilgileniyor ama buraya geldiğimiz zaman teknolojiden uzak oluyor, daha sosyalleşiyor mesela. Yani burası bizim için çok iyi. Güvenip bırakabiliyoruz her türlü ihtiyaçlarımız doğrultusunda. Bu yüzden belediyeye, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

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