Büyükşehir ekipleri 69 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7 ilçede yoğun tipi ve yağan kar nedeniyle kapanan 69 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle mücadelesini sürdürüyor. Özellikle yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 35, Sarız’da 9, Yahyalı’da 7, Tomarza’da 6, Bünyan’da 5, Develi’de 4 ve Talas’ta 3 olmak üzere toplam 69 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Ayrıca yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan Sarız’da 15, Develi’de 10 ve Pınarbaşı’da 10 mahalle yolunda yoğun tipinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 4 bin 864 kilometrelik yol ağında 608 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece, gündüz demeden karla mücadele etmeye devam ediyor.

Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.