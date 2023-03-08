Büyükşehir, deprem sonrası tüm tesisleri Kayserililerin hizmetine açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kentteki depremler sonrası sosyal ve spor tesislerini depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açtı. Deprem sonrası Kayserililere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, kamu kurumlarının gerekli tedbirler eşliğinde çalışmalarını yürütürken Büyükşehir tesislerinin de vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Kentte depremler sonrası Kayserililer tedbir amaçlı evlerine girmezken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda sosyal ve spor tesislerini anında vatandaşların kullanımına açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan sarsıntılardan dolayı can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurarak Kayserililere geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin etkileri ve alınacak önlemler noktasında kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirler eşliğinde çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Merkez üssü İncesu ilçemiz olan depremler yaşadık. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımızda depremin etkileri ve alınacak önlemler noktasında çalışmalarını titizlikle yürütmekte. Bizler de yerel yöneticiler olarak sosyal tesislerimizi 24 saat kesintisiz şekilde hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Tedbir amaçlı evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımızı gece boyunca tesislerimizde misafir ettik” diye konuştu.

Büyükkılıç ayrıca Kayserililere sadece resmi makamların açıklamalarına itibar etmeleri uyarısında bulunarak, “Hemşehrilerimizden istirhamımız, panik havası oluşturacak resmi bir dayanağı ve aslı olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri. En doğru, sağlıklı ve gerekli bilgi resmi makamlardan vatandaşlarımızla ulaştırılmaktadır” dedi.

Büyükşehir tüm tesislerini gece boyu kesintisiz hizmete sundu

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla İncesu merkezli depremler sonrası evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için anında harekete geçerek tüm tesislerini Kayserililerin kullanımına açtı.

Kayserililerin barınma ihtiyacına istinaden tüm tesisleri gece boyunca hizmete sunduklarını ifade eden Büyükkılıç, “Hemşehrilerimizin kendilerini daha rahat hissedebilmeleri adına Büyükşehir Belediyemize bağlı tesislerimizi kullanıma açarak, çay ve çorba ikramında bulunduk” diye konuştu.

Spor A.Ş. ve KAYTUR A.Ş.’ye bağlı tesislerini Kayserililerin kullanımına açan Büyükşehir Belediyesi, Fizyospor Merkezi, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Kapalı Tenis Kortu ve Kapalı Spor Merkezi, Talas Spor Merkezi, Beyazşehir Spor Tesisi, Ziya Gökalp Halı Saha, Yeşil Mahalle Halı Saha, Sümer Spor Tesisi, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi RHG EnerTürk Enerji Stadyumu, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi ve Buz Pateni Pisti tesislerinin yanı sıra restoran ve kafelerde de Kayserilileri gece boyunca misafir etti.