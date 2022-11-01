Büyükşehir Çorba alacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorba Hazırlama ve Dağıtımı için ihaleye düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından; 2023 yılında 6 ay süreyle 895 bin adet çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihale yapılacak. Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihaleye son teklif verme tarihi 16 Kasım saat 10.00 olarak açıklandı.

İhaleyi alan firma 1 Ocak 2023 tarihinde işe başlayacak ve 30 Haziran 2023 tarihinde son bulacak.