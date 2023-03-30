Büyükşehir Bülteni “deprem özel” sayısı yayında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin 56. sayısını Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’nin tek yürek olduğu, yaraların sarıldığı çalışmaların anlatıldığı ‘deprem özel’ sayısı ile yayınladı.

Vatandaşların cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni sayesinde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri kolaylıkla takip edebilirken, 56. Sayısı ‘deprem özel’ olarak çıktı. Dijital platformdan vatandaşlara ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni, bu sayısı, ‘Devlet millet el ele yaraları sarıyoruz’ manşetiyle okurlarıyla buluştu.

Bültende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, depremin ilk gününden bu zamana kadar birbirinden anlamlı ve önemli yapılan yardım ve desteklerin yer aldığı haberler dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni başyazısında “Ülkemiz, 6 Şubat sabahı büyük bir deprem felaketi yaşadı. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşanan güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımlar, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, devletimizin ve milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bizleri yeniden ayağa kaldırdı” diye konuştu.

Büyükkılıç, Şehir Bülteni’nin ‘deprem özel’ sayısında, Türkiye’nin, devleti ve milletiyle bu zorluklara da göğüs gereceğini, küllerinden yeniden doğacağını belirterek, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin dijital yayınına, www.kayseri.bel.tr adresinde Hizmetler > Online Hizmetler > Şehir Bülteni bölümünden ulaşabiliyor.