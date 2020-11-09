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Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ BİRİNCİ BİLEŞİMİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, KOMİSYONLARDA GÖRÜŞÜLEREK MECLİSE GETİRİLEN KONULAR ELE ALINDI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI’NDA TOPLAM 59 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.

KAYSERİ 09.11.2020, 17:24
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Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlarda görüşülerek meclise getirilen konular ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda toplam 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen toplantının açılışında Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Eski Başkanı Dr. Sami İpek’in vefatından dolayı baş sağlığı diledi. Daha sonra meclis gündem maddelerine geçilerek 59 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi ve 2021 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi maddeleri komisyona havale edildi.

Başkan Büyükkılıç’ın, maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerini aldığı meclis toplantısının ardından KASKİ Genel Kurul toplantısı da gerçekleştirilerek, gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

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