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Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 55 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emine Timuçin, bütün meclis adına Doktor Başkan Büyükkılıç’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladıklarını belirterek, çiçek takdim etti.

KAYSERİ 14.03.2022, 16:51
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 55 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emine Timuçin, bütün meclis adına Doktor Başkan Büyükkılıç’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladıklarını belirterek, çiçek takdim etti.

Meclis toplantısı öncesi, AK Parti Grup Toplantısı’nda AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Başkan Büyükkılıç’a 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek takdim ederek, bu özel gününü kutladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste gündem dışı söz alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediye olarak Erkekler Voleybol Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamladıklarını, Türkiye’de en iyi 8 takım arasına girdiklerini belirterek, destek istedi. Başkan Büyükkılıç da Büyükşehir Belediyesi olarak başarıyı teşvik amacıyla 100 bin TL destek verecekleri müjdesini verdi. Melikgazi Belediyesi’nin de ayrıca 50 bin TL destek vereceğini söyleyen Büyükkılıç, amatör spora her zaman desteklerinin süreceğini ifade etti. Meclis gündemine geçmeden söz isteyen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de bütün meclis adına 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladıklarını belirterek, çiçek takdim etti. Başkan Büyükkılıç da nazik davranıştan dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Mecliste 36 asıl, 19 ek olmak üzere 55 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan bir sokağa, Şehit Yılmaz Tuncer Sokağı ve Melikgazi İlçesi, Tınaztepe Mahallesi’nde bulunan bir sokağa da Şehit Mücahit Sınırtepe Sokağı isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, bu vesile ile aziz şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Yine Meclis üyeleri, Sarız İlçesi, Darıdere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Kızılpınar Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yola, Devlet Bahçeli Caddesi ismi verilmesi talebi hususu ile 25. Dönem MHP Milletvekili Hasan Ali Kilci isminin bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporları’nı da görüştü. Meclis, Devlet Bahçeli Caddesi talebi raporunu oy çokluğu, Hasan Ali Kilci caddesi talebi raporu ise oy birliği ile kabul etti.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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