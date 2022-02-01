Büyükşehir Belediye Genel Sekreterinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl hapis

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın adını kullanarak lösemili bir çocuğa bağış toplandığını söylediği iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

18 Haziran 2019’da kendisini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan olarak tanıtan sanık F.K.’nın telefonla aradığı mağdur L.A.’dan belediyece yapılan yardım kampanyasında lösemili bir çocuğa bağış talep ettiği, L.A.’nın da belirtilen banka hesabına 10 bin TL tutarında para gönderdiği iddia edildi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan L.A., polis ekiplerine sanık F.K.’den şikâyetçi oldu. Sanık F.K. hakkında ‘kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mağdur, şikâyetçi L.A.(48) ve avukat katılırken, tutuksuz sanık F.K.(41) ise katılmadı.

Talimatla savunması alınan sanık F.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin de başkaları tarafından kandırıldığını söyledi.

Mağdur L.A. ise verdiği ifadesinde “Ben inşaat mühendisiyim. Telefondan aradılar, Memduh Büyükkılıç başkan tarafından sosyal sorumluluk kapsamında maddi destek istediler. Ben de yoğunluk ve bir anlık gafletle buna inandım ve parayı gönderdim. Gönderdikten yarım saat sonra belediyeyi aradım, böyle bir numaranın ve projenin olmadığını söyleyince dolandırıldığımı anladım, sanıktan şikâyetçiyim” diye konuştu.

“Adımı kullanan sanıktan şikâyetçiyim”

Müşteki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da daha önce verdiği ifadesinde “Sanık benim adımı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanarak para istemiş, istediği kişiler de ben arıyormuşum gibi güvenerek istediği parayı yatırmış, sanıktan şikâyetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F.K.’ye ‘kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası verdi.