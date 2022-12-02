Büyükşehir, Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4’üncüsünü gerçekleştirecek

Türkiye’de akıllı şehircilik konusunda öne çıkan Büyükşehir Belediyelerinden Kayseri Büyükşehir, üç kez düzenlediği Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4’üncüsünü Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda örnek gösterilen ve Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’nin son sayısındaki ‘İklim Değişikliği ve Akıllı Kentler’ başlıklı bilimsel makalede ise akıllı şehir uygulamaları da ‘iyi örnek’ olarak nitelendirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, farkındalığı artırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4’üncüsünü yapacak. Alanında uzman katılımcıların ve bürokratların yer aldığı Akıllı Şehir Buluşmaları’nda ‘sulama, aydınlatma, SCADA, park güvenliği, fonksiyonellik, enerji yönetimi ve verimlilik’ konularında farkındalık ve bilgi paylaşımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘4.Akıllı Şehircilik Buluşması’nda akıllı şehircilik konusuna ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Teknoloji ile bütünleşen ve hızlanan toplumun ihtiyaçlarına aynı hızda etkin bir şekilde cevap verebilmek için şehrimiz teknoloji ile entegre etmeye gayret göstermekteyiz” dedi.

Kayseri’nin akıllı şehircilikte önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu anlamda teknoloji de bu minvalde akıllı şehircilikte bizim olmazsa olmazımızdır. Akıllı Şehir Buluşmaları’mız da bunun için son derece isabetli ve önemlidir. Şimdiden şehrimize de vatandaşlarımıza da hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.