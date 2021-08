Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere 6 traktörü ilçe ziraat odalarına teslim etti.

Makine İkmal Daire Başkanlığı Atölyesi’nde gerçekleşen traktör dağıtım törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odaların başkanları katıldı. Ziraat odaları ve çiftçiler olarak üretimde üzerlerine düşeni her zaman yapacaklarının altını çizen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, “Bugün hayırlara vesile olan bir tören için buradayız. Bu hayırlara vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Dışarıya gidildiği zaman hep Kayseri’yi ticaret şehri, sanayi şehri olarak biliyorlar. Bu traktörler verilirken, tohumlar dağıtılırken de yüzlerce ziraat odası başkanı arıyor ve Kayseri’de çiftçilik, hayvancılık var mı diye soruyorlar. Biz de var diyoruz. Türkiye’de en iyi tarımcılık ve hayvancılığı yapan iller arasındayız. Bu konuda bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Dağıttığı yem bitkisi tohumlarıyla, buğday tohumlarıyla, traktörlerle, sulama swapları ile arazi yollarımız yapılıyor. İstediğimiz zaman yetkililerden desteğimizi alıyoruz. Büyükşehir belediyemiz her yerde var ve biz de bu durumdan mutluyuz. Zaten birlikte olursak güçlü oluruz. Üretmenin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu biliyoruz. Biz de ziraat odaları olarak, çiftçiler olarak üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz. Bu zamana kadar verilen desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi projelerle üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılındaki yatırımların 2021 yılında devam edeceğini ve rakamların da arttırılacağını söyleyerek, “Toprak bizim için anadır, vatandır, berekettir, üretim kaynağımızdır, toprak paylaşmaktır. O hep sıcak ve samimidir. Biz ona küskün olmayalım, o bizi hep sahiplenir. Biz Kayseri’de göreve geldiğimiz günden beri tarım ve hayvancılığa hep ayrı bir önem verdik. Bu konuda pandemi dönemindeki hassasiyetimizi de göz önüne alarak, gerekli hassasiyeti gösterip çalışmalarımızı yaptık. Bir emekle, gayretle işlediğimiz bu topraklarda tarımın olduğu her yerde ürettiği ürünleri sofralarımıza kadar taşıyan değerli çiftçilerimiz için ne yapsak azdır. Bu süreç içerisinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından çiftçilerimize tarımla alakalı yaklaşık toplamda 41 milyon TL harcanmış bulunmaktadır. 48 adet sulama tesisi yapıldı, 3 bin adet swap alındı, 290 mahallede dağıtım yapıldı, 130 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldı. 15 adet kazı göleti ve 9 adet kil kaplama hayvan içme suyu göleti yapıldı. 7 bin 400 metrekare beton doğal kurutma alanı yapıldı. 16 bin doz kuduz aşısı alındı. Süt Üreticileri Birliği şubesine paketleme tesisinde kullanılmak üzere paketleme file ve film rulosu alımı yapıldı. Bin 100 adet küçükbaş hayvan alımı yapıldı ve inşallah seneye bunu 2 bine çıkaracağımızı da söylemek istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tarımsal alanda yapılan çalışmaların 41 milyon TL’yi bulduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Daha önceki günlerde 5, şimdi de 6 olmak üzere toplam 11 adet traktör dağıtımı yapıyoruz. Tarım alanında bugüne kadar yaptığımız çalışmaların maliyeti toplamda 41 milyon TL’ye ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal üretimde verimin ve katma değerin artmasında büyük önem sahibi tarımsal eğitim konusunda, 2020 yılında 668 çiftçiye tarım eğitimi verildi. Verilen eğitimler ile tarımda eğitimin ve kalitenin arttırılmasını hedefledik. 2021 yılında da çiftçimizin her zaman yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Meşru ve yasal çerçevede ne gerekiyorsa bu güne kadar olduğu gibi çiftçimize yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda da gerekli desteğimizi sağlayacağız. Ben hayırseverliği ile anılan Kayserimizin insanlarına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç tarafından ilçe ziraat odaları başkanlarına traktör ruhsatları teslim edildi.