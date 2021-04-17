Büyükşehir, 2021’de tarım ve hayvancılığa özel önem verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da destek olmaya devam edecek. Bu kapsamda 2021 yılında sulu tarıma destek amacıyla 34 adet sulama tesisi yapılacak, 100 ton yerli ve milli tohum ve yem bitkisi tohumu dağıtımı ile kabak çekirdeği paketleme tesisi inşa edilecek.

Kayseri’de tarım ve hayvancılığın gelişme gösterdiğini ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu gelişime ortak olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın öneminin daha da kendini gösterdiğini ifade etti.

“ENDEMİK BUĞDAY TÜRLERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ”

Tarım ve hayvancılığın kendileri için olmazsa olmaz nitelikte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu dönemde endemik bazı buğday türlerinin üretimini teşvik edici çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endemik olarak bazı buğday türleri ile ilgili teşvik edici çalışmalar yapacağız. Bu dönemde inşallah tarım ve hayvancılığa her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum. Gerek Ankara boyutunda, gerek Kayseri özelinde yerel boyutta ilçelerimizle iş birliği halinde tarım ve hayvancılığa destek vereceğiz. Pandemi döneminde gördük ki tarım ve hayvancılık bu işin olmazsa olmazı” dedi.

“GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Kayseri’nin de ülkenin de tarım ve hayvancılık konusunda kendi kendine yetecek seviyede olması gerektiğini paylaşan Başkan Büyükkılıç, bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli destekleri de sağlayacaklarını ifade ederek, “Kendi kendimize yetmemiz lazım. Bölgemizde bu türden doğal ve endemik ürünleri hayata geçirmemiz lazım. Aynı şekilde et ve süt ürünleri ile ilgili de bu konuda çalışma yapmamız lazım. Bunlara gerekli desteklerimizi fazlasıyla sürdüreceğiz, bu konuda talimatımı verdim” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR, ÇİFTÇİNİN YANINDA OLDU, OLMAYA DEVAM EDECEK”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade ederek, bundan sonrada tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yanlarında olmayı sürdüreceklerini ve destek olacaklarını bildirdi. Büyükkılıç, bu anlamda 2021 yılı projeleri arasında sulu tarıma destek amacıyla 34 Adet Sulama Tesisi yapılacağını, tarımı desteklemek amacıyla 5 adet traktör, 10 adet tohum eleme makinası ve 15 adet çeşitli tarımsal makina dağıtımı gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca tarımı desteklemek amacıyla 100 ton yerli ve milli tohum ve yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılacağını belirten Büyükkılıç, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, kayısı gibi ürünlerin kurutulması için 10 bin metrekare kurutma alanı yapılacağını, ayrıca kabak çekirdeği paketleme tesisinin de 2021 yılında inşa edileceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 21 adet hayvan içme suyu göleti ile bin adet sac sıvat dağıtımı ve 100 adet beton sıvat yapımının da 2021 yılında gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.