Büyükşehir 145 mahalle yolunu açtı, 23 yol kapalı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle son 7 saatte, 11 ilçede kapanan 145 mahalle yolunu ulaşıma açarken, 23 kapalı yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

7 SAATTE 145 MAHALLE YOLU AÇILDI

Bu kapsamda, Akkışla ilçesinde 5, Bünyan’da 33, Develi’de 10, Felahiye’de 11, İncesu’da 7, Kocasinan’da 21, Talas’ta 6, Tomarza’da 27, Sarıoğlan’da 5, Özvatan’da 5 ve Yahyalı ilçesinde 15 mahalle yolu olmak üzere toplam 145 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 21 bin 792 kilometrelik yol ağında 2 bin 724 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla’da 2, Bünyan’da 3, Kocasinan’da 2, Sarıoğlan’da 1, Tomarza’da 5 ve Yahyalı’da 10 mahalle yolunda yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

FEN İŞLERİ VE PARK, BAHÇELER EKİPLERİ DE MERKEZDE KARLA MÜCADELE EDİYOR

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını fedakârca sürdürüyor. Ekipler, ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

Öte yandan ‘beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde kartpostallık görüntüler de oluştu.