Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi belediye olarak ağaçlandırma ve 100 bin fidanı toprakla buluşturma seferberliğine Derevenk Viyadüğü’nde gerçekleştirilen fidan dikimine katılarak devam etti. Başkan Büyükkılıç, şehre yeşil bir görünüm kazandırarak, Kayseri’de ağaçlandırılmayan bölge bırakmamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kayseri’nin her bölgesine yeşili kazandırmak için önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana yeşil alanlara ve ağaç dikimine büyük önem verdi.

‘Büyükşehir 100 bin fidanı toprakla buluşturuyor’ hedefini ortaya koyan ve Sonbahar döneminde 100 bin adet fidan dikilmesi talimatı veren Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü’nde gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı.

Daha çevreci ve daha yeşil bir Kayseri’yi hemşehrilerimize kazandırmak istiyoruz diyerek konuşmasına başlayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kasım ayına girdik. Bir güzel sonbahar sabahında. Güneş pırıl pırıl. Kayseri tabiriyle pastırma yazları yaşanıyor. Bunun yanında da en güzel ağaç dikme mevsimi. Bu sezonları değerlendirmek suretiyle daha çevreci, daha yeşil bir Kayseri’yi hemşehrilerimize kazandırmak amacıyla bölgemizi ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Kayserimize sonbahar sezonunda 100 bin fidan dikiyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma birimimizin kıymetli ekibini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bizimde dikili ağacımız olsun dedik. Sabah sabah koştuk geldik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”