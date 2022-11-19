Büyükşehir, 10 Bin Aile Üyesine Huzur Elini Uzattı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile toplam 9 bin 86 aile üyesine ulaşarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi gibi kuruluşları aracılığı ile insan odaklı çalışmalarında toplumun her kesiminden vatandaşlara dokunuyor. 2009 yılından bu yana verdiği faaliyetlerde KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, gencinden yaşlısına, öğrencisinden, çalışanına kadar hemen her kesime elini uzattı. Bu çerçevede bireysel görüşme, kurumsal seminer ve eğitimler, apartman toplantıları, rehberlik faaliyetleri, üniversite tercih günleri, bağımlılıkla mücadele eğitimlerinde yüz binlerce vatandaşa dokundu.

Anne ve aile akademileri gibi faaliyetler çerçevesinde toplam 9 bin 86 kişiye eğitim verilen kentte Büyükşehir Belediyesi, bireysel görüşmelerin yanı sıra kurumsal seminerlere de imza attı. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi bu anlamda herkese yönelik hizmetlerini ayrı ayrı kulvarlarda hayata geçirdi.