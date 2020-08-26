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Büyükkılıç’tan Ziraat Odası başkanlarına ’traktör’ sözü

KAYSERİ ZİRAAT ODALARI İL KOORDİNASYON KURULU BAŞKANI ABDULKADİR GÜNEŞ VE KURULA BAĞLI İLÇE ZİRAAT ODALARININ BAŞKANLARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’A, “TARIM VE HAYVANCILIĞA SAĞLADIĞI KATKI” NEDENİYLE TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU. ZİYARETTE, ÜRETİCİNİN VE ÇİFTÇİNİN HER ZAMAN YANINDA OLDUKLARINI YİNELEYEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BAZI İLÇE ZİRAAT ODALARINDA TRAKTÖR EKSİKLİĞİ BULUNDUĞUNU VE BUNUN DA ÜRETİM NOKTASINDA ÇİFTÇİYİ ZORLADIĞINI ÖĞRENİNCE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN GENEL SEKRETER YARDIMCISINA “5 ADET TRAKTÖR ALINARAK ÇİFTÇİNİN HİZMETİNE SUNULMASI” TALİMATINI VERDİ.

KAYSERİ 26.08.2020, 16:01
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Büyükkılıç’tan Ziraat Odası başkanlarına ’traktör’ sözü

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve kurula bağlı ilçe ziraat odalarının başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, “Tarım ve Hayvancılığa sağladığı katkı” nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, üreticinin ve çiftçinin her zaman yanında olduklarını yineleyen Başkan Büyükkılıç, bazı ilçe ziraat odalarında traktör eksikliği bulunduğunu ve bunun da üretim noktasında çiftçiyi zorladığını öğrenince, toplantıda hazır bulunan Genel Sekreter Yardımcısına “5 adet traktör alınarak çiftçinin hizmetine sunulması” talimatını verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla tarım ve hayvancılığa sağladığı desteklere her geçen gün yenileri ekleniyor. Yapılanmasındaki Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Tarımsal hizmetler Daire Başkanlığı ile il genelindeki en ücra köşeye kadar hizmetlerini götüren Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca da gerek köy ve arazi yolları gerekse de çiftçilerin kullandığı alet ve ekipmanlara kadar desteklerini sürdürdü.

Çiftçileri temsilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve kurul üyesi 11 ilçenin ziraat odalarının başkanları Başkan Büyükkılıç’a “tarım ve hayvancılığa sağladığı katkı” nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Güneş, Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, “Pandemiden dolayı tüm ülkemizde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız ve İçişleri Bakanımız bizleri muaf tuttular. Oda başkanlarımız çok şükür üretimde çok büyük katkı sağladılar. Bu arada belediyenin hizmetleri de özellikle Büyükşehir’imizin yapmış olduğu hizmetler devam etti. İlçelerde arazi yollarımızın hepsi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından yapıldı. Kayseri’de ekili, dikili alanlar daha fazlalaştı. Belediyelerimizin vermiş olduğu alet ve ekipmanlarla çiftçilerimize kullandırıyoruz. Bundan dolayı teşekkür ederiz. Üretimle alakalı hiçbir sıkıntımız yok” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, çiftçileri temsilen kendisini ziyaret eden oda başkanlarına nazik davranışlarından dolayı teşekkür ederek, Kayseri’de tarım ve hayvancılığın çok daha iyi noktalara gelmesine özel önem verdiklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, “Önümüzdeki dönemlerde tarımın, hayvancılığın yani üreten her kesimin daha önem arz ettiğini hep beraber gördük. Bazen paranız vardır işe yaramaz. Olayı bu yönüyle de görmek lazım. Değerlendirmek lazım. Kendi kendimize yetebilme mantığı içerisinde üretmemiz gerektiğini, başkasına muhtaç olmadan üretmenin ne kadar önem taşıdığını hep beraber gördük. Aksi takdirde muhtaç duruma düşüyorsun. Cumhurbaşkanımız bunun çok iyi farkında Allah ömür versin. Çok şükür Giresun’da, Adana’da ya da başka yerlerde sıkıntılar oluyor. Bazen deprem oluyor. Ama devletimiz her yere yetişiyor. Hepsinin adeta derdine derman oluyor. O açıdan da biz kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bizlerde vatandaş olarak, yerel yönetimler olarak, üreticiler olarak üzerimize ne düşüyorsa onları yaparız. Tabi Kırsal Daire Başkanlığımız sizinle iç içe, sizleri kırmadan, dökmeden gönlünüzde yer edinerek 16 ilçemizi bağrımıza basarak hepsine yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar da epeyce mesafe alındı yeter mi? Bence yetmez. Ürün çeşitliliğini artırmak lazım, ürün verimliliğini artırmak lazım. Daha iyisini de hep beraber üreterek sağlayacağımızın farkında olmamız lazım” diye konuştu.

“TEKNOLOJİYİ, BİLİMİ BİZ GÖZ ARDI ETMEYECEĞİZ” DEDİ, TRAKTÖR SÖZÜ VERDİ

Yerel Yönetimler olarak her türlü desteği verme yönünde gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Anam babam usulü tabi ki güzeldir ancak bu üretim dönemi bitmiştir. Teknolojiyi bilimi biz göz ardı etmeyeceğiz. Başkalarından bizim neyimiz eksik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette, bazı ilçe ziraat odalarında traktör eksikliği bulunduğunu ve bunun da üretim noktasında çiftçiyi zorladığını öğrenince, toplantıda hazır bulunan Genel Sekreter Yardımcısına “5 adet traktör alınarak çiftçinin hizmetine sunulması” talimatını verdi.

Başkan Büyükkılıç, traktör bulunmayan ya da yenilenmesi hususunda talepte bulunan diğer ilçe ziraat odalarının başkanlarına ise, “Bu yıl 5 traktör alalım. Her yıl ihtiyaca göre almaya devam edelim” cevabını verdi.

Traktör sözü ile büyük memnuniyet yaşayan Başkan Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odası başkanları ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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