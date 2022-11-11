Büyükkılıç’tan Sivas Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak yolda inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas Bulvarı’nı Doğu Garajı bölgesinden Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım rahatlığı ve konforunun önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Bu ana arterimizi altyapısıyla birlikte tamamlayıp en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde ulaşım alanında yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin ulaşım konforunu en üst standartlara çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin ulaşım ağına yeni ana arterler ekleme çalışmaları hız kesmeden sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da çalışmaları yakından takip ediyor.

Doğu Garajı olarak bilinen Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi’ndeki, Sivas Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve burada çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Sivas Caddemizi Kocasinan Bulvarı’na bağlayan yaklaşık 1 kilometrelik bu ana arterimizi de altyapısıyla birlikte tamamlayıp hayata geçirme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yüklenici firma yetkililerinden de bilgi alan ve çalışmanın 1 ayda tamamlanacağını aktaran Başkan Büyükkılıç ayrıca yüklenici firma yetkilileri ve diğer kurum yetkililerine teşekkür etti.

Şehrin ulaşım bağlamında rahatladıkça, konfor arttıkça daha da fazlasına layık olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a incelemelerinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.