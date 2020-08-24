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Büyükkılıç’tan ’Pandemi’ Zirvesi

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, MELİKGAZİ, KOCASİNAN VE TALAS BELEDİYE BAŞKANLARI İLE PANDEMİYE YÖNELİK TOPLANTI DÜZENLEDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “ÜLKE GENELİNDE VE ŞEHRİMİZDE PANDEMİ KONUSUNDAKİ HASSASİYET VE BU KONULARDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ DEĞERLİ BAŞKANLARIMIZLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDE ‘BİZLERDE BU KONUDA NASIL KATKI SAĞLARIZ NASIL ÇALIŞMALAR YAPARIZ’ DİYE KAFA YORMAK SURETİYLE KONUYU GÜNDEMİMİZDE TUTUYORUZ” DEDİ.

KAYSERİ 24.08.2020, 14:23
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Büyükkılıç’tan ’Pandemi’ Zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile pandemiye yönelik toplantı düzenledi. Başkan Büyükkılıç, “Ülke genelinde ve şehrimizde pandemi konusundaki hassasiyet ve bu konulardaki çalışmalar devam ediyor. Şehrin merkezindeki değerli başkanlarımızla dayanışma içerisinde ‘bizlerde bu konuda nasıl katkı sağlarız nasıl çalışmalar yaparız’ diye kafa yormak suretiyle konuyu gündemimizde tutuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu Toplantısı’nın ardından bu kez 3 ilçe belediye başkanıyla birlikte pandemi zirvesi gerçekleştirdi. Pandemi konusunda hassasiyetle çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Maske, Mesafe ve Temizlik konularına değinerek şöyle konuştu; “Ülke genelinde ve şehrimizde pandemi konusundaki hassasiyet ve bu konulardaki çalışmalar devam ediyor. Şehrin merkezindeki değerli başkanlarımızla dayanışma içerisinde bizlerde bu konuda nasıl katkı sağlarız nasıl çalışmalar yaparız diye kafa yormak suretiyle konuyu gündemimizde tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın Maske, Mesafe ve Temizlik üçlemini asla göz ardı etmeden ki bunun bir maliyeti de yok. O anlayış içerisinde mümkün olduğu kadar, ihtiyacımız olmadıkça evlerimizden çıkmamaya, toplu yerlerde hele hele hiç bulunmamaya düğünlerde illa katılmamız gerekiyorsa kısa süreli bulunmaya özen göstermeliyiz. Onun dışında pazar yerlerinde alışveriş yaparken hem kurallara uyma, hem de kısa sürede o işlevimizi yapıp, oradan uzaklaşmaya özen gösterirsek, hepimiz kazanırız.

Sağlık ekibimizin yükünü hafifletiriz. Gerek kendimize, gerek çevremize, gerek şehrimize, gerekse insanlığa “vebal” anlayışı içerisinde katkıda bulunmuş oluyoruz. Onları da korumuş oluyoruz. Şehrimiz bu konuda elbette ki stratejik konumda ve geçiş noktasında bunun farkındayız. Organize sanayilerin yoğun olması, doğudan kuzeyden gelen tüm trafik akışlarının burada geçiyor olması. Ulaşımdaki hareketliliğin ister istemez yurt dışından gelen misafirlerimizin ya da köy düğünlerinin, sokak düğünlerinin artmış olması. Bu konuda çok büyük etkisinin olduğu gerçektir. Biz bu konuda elbette valiliğimizin önderliğinde belediyeler olarak her türlü dayanışmayı, her türlü desteği, zamanda yapmaya özen gösteriyoruz. Dezenfektan çalışmalarını sürdürüyoruz. Maske temini konusunda yardımcı olmaya devam ediyoruz.

“EN GÜVENLİ MEKAN VE LİMAN EVLERİMİZ”

Dayanışma içerisinde çalışmaların yapıldığına işaret eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“İnşallah bu anlayış içerisinde dayanışarak bu çalışmaları yaparsak, hem bu sıkıntılardan uzaklaşmış hem de sonuç almış oluruz. Burada en çok dikkat edilmesi gereken boyut çocuk yaş grubumuzun ve gençlerimizin belki de bu virüsü taşıdığı halde semptom dediğimiz belirtilerin olmaması nedeniyle aldatıcı olması ve bana bir şey olmaz ben de bir şey yok mantığı içerisinde daha özgürce hareket ediyor olması.

Bu da ister istemez sıkıntıların boyunu ve boyutunu farklı yönlere çekebiliyor. O konuda da gerekli hassasiyeti gösterelim. Sevgili gençlerimizden rica ediyoruz. Ne olur gereksiz yere bir arada bulunmayalım ya da gereksiz vakit geçirme mantığı içerisindeki birlikteliğe son verelim. Mümkün olduğu kadar bizler için en güvenli mekan ve liman elbette ki evlerimiz. İzole bir şekilde kendimizi mümkünse en azından şu süreçte bir miktar daha hassasiyet göstererek bu konuda gerekli desteği vermeliyiz. Fedakar, cefakar sağlık çalışanlarımıza, emniyet mensuplarımıza, zabıta birimlerimiz başta olmak üzere belediye çalışanlarımıza, tüm yan kuruluşlarımızın mensuplarına ve bizi anlayışla her zaman karşılayan elbette ki esnaf kardeşlerimize, vatandaşlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu dileyerek bu süreçten en kısa zamanda umuyor, diliyor ve dua ediyoruz” diye konuştu.

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