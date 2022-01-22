Büyükkılıç’tan Kocasinan Kaymakamlığına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay’ı ve tüm birimleri ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, işlem yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlik, beraberlik dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda Kocasinan Kaymakamlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Tüm birimleri gezen ve Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile personellerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, işlem yapan vatandaşlar ile de görüştü. Bu sırada ailesi ile birlikte kaymakamlıkta olan iki öğrencinin karnelerini inceleyen Büyükkılıç, öğrencilere harçlık vererek, derslerinde başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kocasinan Kaymakamımız İlhan Abay ve kaymakamlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Her daim uyum kültürü içerisinde çalıştığımız Kaymakamımız İlhan Abay’a misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.