Büyükkılıç’tan ’ittifak’ vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dr. Sami İpek Bulvarı’nın açılış töreninde ‘Cumhur İttifakı’ vurgusu yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin birlikteliğinin en güzel örneği Kayseri’de sergileniyor, bunu sürdüreceğiz, bunu bereketlendireceğiz ve inşallah Türkiye’ye örnek olacak şekilde geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Dr. Sami İpek Bulvarı’nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, merhum Dr. Sami İpek’in oğlu Ali İpek ve davetliler katıldı.

Başkan Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada, “16 ilçe belediye başkanımızla birlikte ‘durmak yok, hizmete, koşmaya devam’ diyoruz. Rahmetli ağabeyimiz Dr. Sami İpek’in adını taşıyan yolumuz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Açılışta ‘cumhur ittifakı’ vurgusu yapan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Kayseri yaşanılacak şehir, Kayseri güvenli bir limandır. Biriz, beraberiz. 17 belediye başkanı olmanın bereketini yaşıyoruz. Sayın il başkanımız zaman zaman Türkiye’de hiçbir yerde böyle bir güzelliğin olmadığını, 17 belediye başkanının aynı felsefe ve dayanışma içerisinde olduğunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin birlikteliğinin en güzel örneği Kayseri’de sergileniyor, bunu sürdüreceğiz, bunu bereketlendireceğiz ve inşallah Türkiye’ye örnek olacak şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.”

Başkan Büyükkılıç, trafik kurallarına uyulması konusunu da hatırlatarak, “Lütfen trafik kurallarına uyalım ve bu sevinci, bu hizmetleri gölgede bırakmayalım. Kayseri’mizin bizi seven, bize güvenen ve inanan insanlara layık olma yolunda gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “Gelecek bizlerindir, inşallah Türkiye’yi büyüteceğiz. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor, ezan okunsun ve bayrak inmesin istiyorsanız güçlü olacaksınız. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozdurmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Biz belediyeler olarak çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer de konuşmasında bu çalışmanın kente hayırlı, uğurlu olmasını dilerken, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da şimdiye kadar görev yapan tüm belediye başkanlarının Kayseri modeli denilen şehircilik modelini oluşturduklarını ve tüm Türkiye’ye örnek olunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından dualarla açılış kurdelesi kesildi ve davetlilere aşure ikram edildi.