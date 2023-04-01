Büyükkılıç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TOGG Teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve milli otomobil TOGG’un Kayseri’de tanıtıldığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine milli gururumuz olan böyle bir çalışmayı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) isimli yerli ve milli otomobilin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür etti. Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG’un Kayseri Ticaret Odası bahçesinde 1 ay boyunca Kayserililerin beğenisine sunulacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, tüm vatandaşları yerli ve milli aracı görmeye davet etti. TOGG’un satışa sunulacak ilk modeli olan T10X’in direksiyon koltuğuna oturan ve otomobili de inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımıza ve ekibine milli gururumuz olan böyle bir çalışmayı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum. Aracımıza bindik, o keyfi yaşadık” dedi. Büyükkılıç, Türkiye’nin bu alanda dünyada adından söz ettirdiğini vurgulayarak, “Dünyada yarışacak ve kendisinden söz ettirecek aracın Kayseri’ye gelip, Ticaret Odamızın önünde tanıtımı yapılıyor. İnsanların ziyaret ettiği böyle bir çalışmayı da görmekten keyif alıyoruz. İHA, SİHA, savunma sanayisiyle kısacası Türk insanına fırsat verdiğimizde, yüreklendirdiğimizde nelerin olacağını böylece görmüş oluyoruz” diye konuştu.

TOGG’a hayran kaldığını ifade eden Büyükkılıç, “Avrupa hayranlığını bırakıp, kendi kendimizin hayranı olalım, kendi yaptıklarımızın hayranı olalım. Biz milletimizin yanındayız. Allah’ın izniyle sağduyu hâkim olacak, istikrar devam edecek. Bu ülke insanı mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza dua edecek ve sahip çıkacak diye temenni ve ümit ediyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan geleceğimiz olan gençler Milli gururumuz TOGG ile buluştu. Bu amaçla kentte sergilenen Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’u KAYMEK Gençlik Merkezlerindeki öğrenciler için ziyaret ederek, teknolojide ülkenin geldiği noktayı görmeleri adına gezi düzenlendi.