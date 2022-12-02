Büyükkılıç’tan 5 ilçenin faydalanacağı 30 milyon TL’lik katı atık transfer istasyonu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 ilçenin evsel nitelikli atıklarının katı atık düzenli depolama tesisine taşınacağı Bünyan ilçesi sınırlarında hizmete açılan 30 milyon TL maliyetle yapılan ‘Bünyan Katı Atık Transfer İstasyonu’nu inceledi.

Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Master Planı çerçevesinde planlanan katı atık transfer istasyonlarından ilkini Bünyan ilçesinde işletmeye aldı. Başkan Büyükkılıç, hizmete giren istasyonu gezerek, incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında, Başkan Büyükkılıç’a Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları ve müdürler eşlik etti. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin’den tesis hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, istasyona transferin sağlanabilmesi için yeni alınan çekici ve semitreyleri inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin doğusunda çöp transfer istasyonunu hayata geçirmiş oluyoruz. 5 ilçemizin çöplerini, evsel atıklarını toplaması söz konusudur. 5 ilçemiz, Bünyan’ımız, Sarıoğlan’ımız, Felahiye’miz, Özvatan’ımız ve Akkışla’mızdır. Rastgele yerlere, uygunsuz koşullarda çöplerin atılmasına engel olmak adına değerli belediye başkanlarımızla istişarelerimiz sonrasında bu bölgede transfer istasyonunu hayata geçirelim diye karar almıştık, tamamlandı” dedi.

30 milyon TL’lik yatırım

Büyükkılıç, burada donanımıyla, imalatıyla yaklaşık 30 milyon TL’lik bir yatırım yapıldığını vurgulayarak, “Amacımız daha çevreci, daha temiz ortam ve en önemlisi atıkların da merkezimizde değerlendirilmesi suretiyle bertaraf edilmesini sağlamaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Çevreye olan duyarlılığımız kamuoyunda takdire şayan, değerli başkanlarımıza da bizlere yardımcı olup, desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki dönemlerde yine Kayseri’ye kazanım sağlayacak çok önemli projelerin hayata geçirileceğinin de müjdesini verdiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç’a sonsuz teşekkür

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, Başkan Büyükkılıç’a sağlık açısından çok önemli bu yatırım için sonsuz teşekkür ederek, “Bütün ekibiyle birlikte 4 yıldır emek verdiler. Bünyan halkının çok beklediği, önemsediği olaydı. Bünyan’ın kalbine bir çöp dökülüyordu, bu çöp yığınlarından kurtulmuş olduk. 46 mahallemiz var, buraya yönlendireceğiz. En büyük detay, mevcut olan toplama yapmış olduğumuz çöp yerlerinin yeşil alan olarak vatandaşın kullanımına arz etmemiş olacak ki bu çok önemli olay, bunun için de bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza Bünyan adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımızdan Allah razı olsun”

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, Sarıoğlan’ı bu proje ile kurtardıklarını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz vahşi depolama olarak anayol üzerine yapıyorduk, çok kötü atıl durumdaydı, Sarıoğlan’ımızın kalbine döküyorduk, artık oradan uzaklaştırdık, çöp toplama merkezine dökeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, Sarıoğlan’ı kurtardık diyelim, diğer ilçelerimiz için de önemli bir yatırımdı” şeklinde konuştu.

Dev istasyonda neler yapılacak?

10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste 2 adet bunker, 1 adet personel binası, 1 adet kantar ve bu yapılar için gerekli olan betonarme imalatlarda inşa edildi. Tesisteki tüm imalatlarla birlikte tesise giriş ve çıkışların güvenli hale getirilmesi içinde kavşak çalışmaları tamamlandı. Devreye alınan transfer istasyonu sayesinde Bünyan, Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye ve Akkışla ilçelerinden kaynaklanan evsel nitelikli atıklar katı atık düzenli depolama tesisine taşınabilecek.

Transfer istasyonunda günlük 60 ton atık düzenli depolama tesisine nakledilecek. İlçelerin hizmet sınırları içesinde oluşan ve ilçe belediyelerce toplanan evsel atığı ‘nerde, nasıl, ne şekilde, depolayacağız’ sorununu işletmeye alınan tesisle bitirilmiş olacak. İlçeler artık geçmişte kullandığı vahşi depolama sahalarını kullanmayacak, yeni bir çöp döküm alanı aramayacak. Doğal güzelliklere sahip ilçelerimizin verimli toprakları artık çöp yığınları ile dolmayacak, atıklar Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen çevreye uyumlu ve kontrollü düzenli depolama sahasında bertaraf edilecek.

Böylece yıllardır çözülmeyen belediye atıklarının sebep oluğu görüntü, koku kirliliği, yangın gibi çevresel problemleri çözülmüş olunacak.