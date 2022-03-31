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Büyükkılıç’tan 16 ilçeye 3 yılda 200 kez ziyaret

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Dr. Memduh Büyükkılıç, geçen 3 yıllık süre içerisinde 16 ilçeye 200 kez dolu dolu ziyaret gerçekleştirdi, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, birbirinden önemli projelere imza attı.

KAYSERİ 31.03.2022, 12:55
Büyükkılıç’tan 16 ilçeye 3 yılda 200 kez ziyaret

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Dr. Memduh Büyükkılıç, geçen 3 yıllık süre içerisinde 16 ilçeye 200 kez dolu dolu ziyaret gerçekleştirdi, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, birbirinden önemli projelere imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerle göreve geldiği 31 Mart 2019’dan 31 Mart 2022’ye kadar koltuğunda adeta hiç oturmayarak halk ile iç içe oldu. Tam 3 yılda 16 ilçeyi 200 kez ziyaret eden Başkan Dr. Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gayret gösterdi.

Başkan Büyükkılıç, 3 yıl boyunca içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlısı’ndan Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar’dan, Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı, Sultan Sazlığı ve Zamantı Vadisi gibi eşsiz değerleri bağrında barındıran Yahyalı’ya, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan ve kentin turizmi açısından önem arz eden Hacılar’dan, çerezlik kabak çekirdeği ve doğal taşı ile tanınan Tomarza’ya, Kızılırmak Vadisi, Çan Kulesi ve tarihi kiliseleri ile tanınan Özvatan’dan, Erciyes’in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi’ye, Ali Dağı’nın eteğinde, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri’nin yanı başındaki Talas’tan el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan’a, tarihi Şahruh Köprüsü ve Tuzla Gölü gibi doğal güzelliklere sahip Sarıoğlan’dan, yaylaları, gilaburusu ve yoğurdu ile meşhur Türkmen diyarı Akkışla’ya, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesinden, dünyaca ünlü kilimleri ile bilinen Sarız’a, bağları, Kızılırmak ve Sıtma Pınarı ile tanınan Felahiye’den, üzüm festivalleri, tarihi yapıları ve kazı çalışmaları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İncesu’ya ve yüz ölçümü itibariyle merkezin en büyük ilçesi Kocasinan’dan, Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi’ye kadar 16 ilçeyi karış karış gezdi, sorunları yerinde tespit edip, çözüme ulaştırdı.

Kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri ile şehrin çehresini değiştiren Büyükkılıç, 16 ilçeyi de 3 yıl boyunca adeta yol ederek, ilçelere dolu dolu yatırımlar götürdü.

KIRSAL’DAN 252 MİLYON TL’LİK HİZMET

Kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, mezarlık duvarından sanat yapılarına, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar hizmetler götüren Başkan Büyükkılıç, ilçelerde adım atmadık alan bırakmazken, 3 yılda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 252.5 milyon TL’lik hizmet kazandırıldı.

İç Anadolu’nun en gelişmiş şehirlerinden olan ve ilçelerindeki hanları, kervansarayları, köprüleri, medreseleri, camileri gibi tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tabiat ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 16 ilçede ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet eden Büyükkılıç, 3 yıl içerisinde 16 ilçeyi 200 kez dolu dolu ziyaret ederek, hem belediye başkanlarının hem kırsal mahalle muhtarlarının hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve önerilerini yüz yüze dinledi.

TARIMSAL, 3 YILDA 100 MİLYON TL HARCADI

Son 3 yılda Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16 ilçeye Yem Bitkilerini Üretimini Geliştirme Projesi, Sulama Projeleri, Tarımsal Mekanizasyon Desteği, Tohum Eleme ve Paketleme Tesisleri, Kuraklığa Dayanıklı Tohum Geliştirme Projesi, Ayçekirdeği Kurutma Alanı ve Karahıdır Organik Ürün İşleme Merkezi Yapımı gibi projelerin yer aldığı tarım ve hayvancılık faaliyetleri için 100 milyon 794 bin TL’lik yatırım götürüldü.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, “3 yıl içerisinde bir olduk, beraber olduk, ‘insanların hayırlısı, insana hizmet edendir’ anlayışıyla, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle kimseyi ötekileştirmedik. 16 ilçemizin hiçbirisini ayırmadan hizmet ettik, etmeye de devam ediyoruz. İlçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza, bizlere olan güveni, sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla uyum kültürü içerisinde yapacağımız çok iş var” diye konuştu.

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