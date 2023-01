Büyükkılıç’ın kültür ve edebiyata kitap sayısı 40’ı aştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kadim kent Kayserinin tanıtımına büyük önem verdiği çalışmalarında, Kayseriyi ve şehrin değerlerini konu alan 42 kitabı okurlarıyla buluşturarak, şehrin kültür ve edebiyat dünyasını zenginleştirdi.

Kayseriyi, her fırsatta tanıtmak ve her platformda anlatmak için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalarını yayımladığı eserlerle de taçlandırıyor. Bu çerçevede Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, son 3 yıl içerisinde birbirinden farklı ve değerli 42 kitabı okurlarının hizmetine sundu. Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 6 bin yıllık kadim geçmişi ile Anadolunun kültür ve medeniyet kenti Kayseriyi, doğasından tarihine, kültüründen gastronomisine ve önemli simalarına varıncaya kadar pek çok özelliklerini konu edindiği kitaplarında şehri derinlemesine okurlarına sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, zengin bir tarih, kültür ve medeniyete sahip Kayserinin özelliklerini konu alan kırk kitapta, edebiyattan sanata, bilinen kişilerden gastronomiye, tarihten medeniyete kadar hemen her konuda vatandaşları aydınlatıyor. Bu çerçevede son 3 yılda kitap koleksiyonuna eklenen kitaplar arasında; Dün Bugünden Daha Yakın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Hikaye Yarışması, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 1, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 2, Muhsin İlyas Subaşı Bütün Şiirleri, Sebzecilik ve Doğal Üretim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Şiir Yarışması (Ahmet Remzi Akyürek), Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kitabı, Kayseride ve Kayseri Arkeoloji Müzesindeki Hitit Dönemine Ait Eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5. Hikaye Yarışması, Dr. İsmail Gökşenin Düz Dokumalar Kataloğu, Kayseri Eğitim Tarihi Araştırmaları (Eskiçağdan Osmanlı Devletinin Sonlarına Kadar), Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 1. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 2. Cilt, Develi-Aşık Seyrani Türk Kültürü Kongresi Sempozyumu 3. Cilt, Kayseri Uçak Fabrikası (1926-1960), Seyraninin Düşünce Dünyası, Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Şiir Yarışması), Pandemi ile Yaşam (7. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Kayseride Pastırmacılık, Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikaye Yarışması, Erciyes Dağı, Şehirden Kültüre, Sabit Özdemir Özenç Hayatı ve Eserleri, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri 5. Ara Rapor, Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 1. Cilt, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 2. Cilt, Yaman Dede Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2. Şiir Yarışması), Koramaz Vadisi (Resimli), Kapadokya Krallığı ve Roma Bizans Dönemi, Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı, Kayseriden Kopan Türkü Ahmet Gazi Ayhan, Hasan Nail Canat Hikaye Yarışması (3. Hikaye Yarışması), Kayseri Türküleri ve Oyun Havaları, Cumhuriyet Dönemi Kayseri Şehitleri (1923-2017), Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı, Kayseride Biran (6. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Aşık Seyrani Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Şiir Yarışması) ve Şeyh İbrahim Tennuri ve Gülşeni Niyaz gibi bilgi ve kültür hazineleri yer aldı.