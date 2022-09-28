Büyükkılıç’ın 10 bin öğrenciye 40 milyon TL’lik eğitim desteği 1 Ekim’de başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon TL’lik eğitim desteği vereceği uygulama 1 Ekim itibariyle başlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, ‘genç dostu’ hizmet anlayışıyla öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere özel önem vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde gençlere ve öğrencilere büyük destek müjdeleri veren Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine öğrenim yılına hazırlık desteği verecek.

Öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon TL’lik eğitim desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çamaşır yıkama ve çorba hizmeti, kırtasiye yardımı, yeme-içme ile spor tesislerinden yüzde 25 indirim, su faturasında yüzde 50 indirim gibi pek çok desteği de öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Öğrenci ve genç dostu bir şehre yakışan hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “5 üniversitemizde ihtiyacı olan öğrencilerimize fırsat veriyor, bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğiz. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi olan öğrenci başına 4 bin TL olmak üzere toplam 40 milyon TL’lik destek olacağız” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK İÇİN BAŞVURULAR 1 EKİM’DE BAŞLIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği verecek. Talepler, 1 Ekim gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yapılabilecekken, başvuru şartları şu şekilde:

“T.C. vatandaşı olmak, ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, öğrencinin önlisans veya lisans öğrencisi olması, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, kişi başına düşen miktarı 2 bin 500 TL’nin altında olması.”

İstenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası talepler, Değerlendirme Komisyonu’yla karara bağlanacak.