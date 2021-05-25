Büyükkılıç’a Ziraat Odası başkanlarından teşekkür ziyareti

Kayseri’de 8 ilçenin ziraat odası başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunarak, plaket takdim etti. Başkan Büyükkılıç, şimdiye kadar çiftçilerin kullanımı için 69 adet makine, teçhizat desteğinin yanı sıra tohum ve sulama desteği verildiğini söyleyerek, “Bizim imkânlarımız sizin imkânlarınızdır. Bundan emin olunuz. Biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Süleyman Şen, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek ve Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk’u Başkanlık Toplantı Salonu’nda kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gerçekleştirilen teşekkür ziyareti, Başkan Büyükkılıç ve çiftçi temsilcileri arasında sıcak ve samimi ortamda gerçekleşti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinin ikinci yılının yaşandığını belirterek, dünyaya yayılan salgının ülkeyi ve şehri de etkilediğini, bu konuda uyum içerisinde süreci aşmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

“ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK KONULARDAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ”

Ülke genelinde vaka sayısının 7 bine düştüğünü, hedefin 5 bin olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gönlümüz daha aşağılara inmesi doğrultusundadır. Bu tabi ekonomiyi, ticareti, sanayiyi, zirai üretimi, tarımı etkiliyor, kısacası hizmetleri etkiliyor. Kaynaklarımızı gereksiz şekilde başka mecralara aktarmak durumunda kaldığımızı gözlemliyoruz. Ama tabi aslolan insandır, sağlıktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesidir. Bu açıdan da çok şükür şikâyetçi değiliz. Bir yol eksik yaparız, bir parkımızı daha sonraki seneye erteleriz ama insana hizmet edecek, üretime katkı sağlayacak konulardan asla taviz vermeyiz. O açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerle istişaremiz sonucu ihtiyacı olan yerlerle ilgili traktör konusunda destek istediniz, bizler de hayhay dedik. Bazıları ‘bizlerin traktörü var, başka makine teçhizatı olsun’ dediler, onu da sağladık. ‘Bu sene şu şu ilçelere verilsin. Seneye de diğerlerine yardım edilsin’ denildi ona da hayhay dedik. Ancak birlik beraberlik bu işin olmazsa olmazı ve ilacıdır.”

“BİZİM İMKÂNLARIMIZ, SİZİN İMKÂNLARINIZ”

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında çiftçilerin kullanımı için 69 makine, teçhizat desteği verildiğini söyleyerek, “Bugüne kadar 69 tane mekanik yani makine, teçhizat bağlamında sizlere destek verilmiş durumda. Biz işin mali yönünde değiliz. Siz üreteceksiniz ülkemiz kazanacak, ilçemiz, şehrimiz kazanacak. Biz bundan yanayız. Bizim imkânlarımız sizin imkânlarınızdır. Bundan emin olunuz. Biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz. Ama ufak tefek kendi dünyasında davranışlar olanlar olur mu olur. Bu insanın doğasında var. Fakat aslolan birlik beraberlik içerisinde olmak. Şimdi ihtiyacı olan yerler varsa onlara da aldık, alıyoruz, vereceğiz. Sorun yok. Yeter ki iyi niyet olsun. Yeter ki yapılanları takdir etmek söz konusu olsun. Eksik arama ya da bir zamana yayılacak konuda yanlış bir uygulama yapılıyor mantığı içerisinde hareket edilmesin. Biz bunun yanındayız” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de ziyarette yaptığı konuşmada, “Biz Büyükşehir’imizin çiftçilerimize, mahallelerimize, şehrimize yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Tabi ki, biz yalnız bu işlerin içerisinden çıkamayız. Yalnız taş duvar olmaz. Üreteceksek hep birlikte üretmemiz lazım. Üretimin pandemi döneminde çok kıymeti var. Şehrimizde hatırı sayılır bir hayvancılık var. Hatırı sayılır bir tarım var. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği, nohut, mercimek, diğer ürünlerde üretimimiz var. Şeker pancarımız var. Hep birlikte olursak şehrimiz tarım ve hayvancılık konusunda daha iyi olur. Bütün hizmetlerinizden dolayı, bize vermiş olduğunuz destekten dolayı, size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım başkanım” diye konuştu.

“KAYSERİ, BİRLİĞİN BERABERLİĞİN TÜRKİYE’DE MERKEZİ”

Daha sonra çiftçilerin talep ve isteklerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, “Kayseri ticaret şehri, aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehridir. Pastırmanın, sucuğun merkezinde hayvancılık olmaz mı, bu işin olmazsa olmazıdır. Ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağımızı paylaşmak istiyorum. Kadirşinas dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Benim nacizane tavsiyem birliğimizi beraberliğimizi ve dayanışmamızı sağlamamız, bu konuda ne üzerimize düşüyorsa katkı sağlamamız. Bunu da her zaman olduğu gibi yapmaya mecburuz. Çünkü Kayseri, birliğin beraberliğin Türkiye’de merkezi, dışarıdan gelenlerin hepsinin hayran kaldığı bir merkezdir” ifadelerini kullandı.

“TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Bu sene de tarım ve hayvancılığa desteklerinin süreceğini belirten Büyükkılıç, “Bu sene tohum yardımı da yapacağız, hayvancılığa da gerekli desteği vereceğiz, yayla yolları ile ilgili gerekli çalışmaları yapacağız, sulama ile ilgili çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin önerileri bizim için önemli. Siz işin sahasında olayın içindesiniz, biz size rağmen değil, sizlerle birlikte bir şeyler yapmak mecburiyetindeyiz. Biz bu anlayıştayız, ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize, inancımıza inşallah sahip çıkanlardan olmaya devam edelim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç’a, ziraat odası başkanları tarafından tüm çiftçiler adına teşekkür plaketi takdim edildi.