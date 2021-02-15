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Büyükkılıç: "Yeni tıp fakültesinin kararı bu bu hafta çıkıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente kazandırılacak yeni tıp fakültesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah hafta ortasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi senatosundan karar geçecek, daha sonraki süreçte karar YÖK’ten onaylanıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla da hayata geçmiş olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KAYSERİ 15.02.2021, 13:05
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Büyükkılıç: "Yeni tıp fakültesinin kararı bu bu hafta çıkıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente kazandırılacak yeni tıp fakültesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah hafta ortasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi senatosundan karar geçecek, daha sonraki süreçte karar YÖK’ten onaylanıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla da hayata geçmiş olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kayseri’ye kazandırılacak olan Tıp Fakültesi ile ilgili geçtiğimiz hafta bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle böyle bir çalışmada yer alan bakan ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. YÖK başkanımıza, kıymetli Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörüne ve bu iradenin olmazsa olmazı olan, talimatları veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da şehrim adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

KAYSERİ SAĞLIĞIN ÜSSÜ VE MERKEZİ

Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık ticari geçmişi ile değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kayseri’nin ticaretin, sanayinin, eğitimin olduğu kadar sağlığın da turizmi olma yolunda büyük yol aldığını belirterek, “Bir doktor olarak Kayseri’yi sağlığın üssü ve merkezi olarak görmekten de her zaman keyif alacağımızı paylaşmak istiyorum. Daha önceki süreçte de kentimizi sağlık alanında ön plana çıkarmak, bir bakıma sağlık turizminde de gereken çalışmaları yapıp, bu alanda da üzerimize düşeni yaparak Kayserimizin de kazanım sağlamasını, ülkemizin de döviz bağlamında kazanım sağlamasını elde etmek için gayretler gösteriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile yapılan protokolün Kayseri’nin sağlık turizminde en büyük destekçi ve bu alanda en büyük faktör ve alternatif olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Pandemi nedeniyle bu alanda uluslararası ya da yerel boyutta yapılan çalışmaların seyahatlerdeki kısıtlamalardan dolayı geri kaldığını, yakın süreçte normalleşme ile bu konuda da çalışmaların süreceğini ifade etti.

BU SENE İTİBARİYLE ÖĞRENCİ ALINMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi’nin şehre hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Araştırma üniversitemiz olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bizim gururumuz, aşı konusunda yaptığı çalışmalar ile ön plana çıkan değerimiz, tebrik ediyorum. Şehir Hastanesi de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’mize en büyük armağanı, Pandemi döneminde de ‘iyi ki böyle bir eserimiz, hastanemiz var’ dedirten hastanemizdir. Orada uzmanlar yetişiyor, 70 akademik personel ve öğretim üyesi var. İhtisas veren bir hastanemiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı bir kurumumuzun Tıp Fakültesi olarak da ayrıca hizmet vermiş olması, öğrenci yetiştirmesi de şehrimiz için büyük kazanım olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum, inşallah hafta ortasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi senatosundan karar geçecek, daha sonraki süreçte karar YÖK’ten onaylanıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla da hayata geçmiş olacak. Umuyor ve inanıyorum ki bu sene itibariyle öğrenci alınacak, bir doktor olarak bunun sevincini yaşıyorum. Böyle bir eserin Kayseri’mizde olması hepimiz için sevinç kaynağıdır.”
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