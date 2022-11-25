Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kampüsü içerisinde yer alan Tıp Fakültesi ile Kültür Merkezi bölgesinde yapımı tamamlanan Çevre Düzenlemesi Açılış Programı’na katıldı. Sağanak yağmura rağmen hizmetle vatandaşı buluşturduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yağmur da yağsa hizmetimizi sizlerle buluşturacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ülkenin köklü ve başarılı araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kültür Merkezi girişinden yeni Tıp Amfisi ve Tıp Dekanlığı’nın bulunduğu alanda yapımı tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarının açılışını yaptı. Açılış programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve akademisyenler katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’ni her zaman gurur kaynağı olarak gördüklerini ve takdir ettiklerini belirterek, “Tıp Fakültesi Kampüsü fiziki şartları olumsuz ya da elverişsiz olacak, yakışır mı? Yakışmaz, biz yakışanı yaparız. Erciyes Üniversitemizi her zaman gururumuz olarak görüyor, seviyoruz ve takdir ediyoruz. Hizmet, hiçbir zaman şartlar bahane göstererek geri kalmaz. Yağmurda yağsa hizmetimizi sizlerle buluşturacağız” dedi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerine ve Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal’a teşekkür eden Büyükkılıç, “Burada yapılan hem fiziki iyileştirmeyi hem de üniversitemize yakışır bir anlayışı hayata geçirmiş olduk. Fen İşleri grubumuza teşekkür ediyorum. Ali Hasdal Başkanımın birimi ama Hamdi Elcuman’a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. Kayseri’nin üniversiteleri ile eğitim merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitemiz elhamdülillah yük akımız, gururumuz, araştırma üniversitemiz, aşıyı keşfeden üniversitemiz. Öyle olunca bizim olmazsa olmazımız. Malum eğitimin merkezi Kayseri diyoruz. 5 üniversitesi var diyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni de ben beşinci olarak addediyorum. Çünkü o da ikinci bir tıp fakültesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimize zenginlik kazandırıyor” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan peyzaj çalışmasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak yakışanın yapıldığını kaydetti.

Rektör Altun ise “Bu projede sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece peyzaj çalışmaları yanında öğrencilerimize burs katkıları ile her zaman yanımızda yer almaktadır. Bu bizleri çok mutlu, mesut etmektedir” dedi. Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Altun, “Üniversitemizin peyzaj anlamında iyileşmesi noktasında çok güzel peyzaj çalışmamız ve master planımızı ortaya koymuş durumdayız. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarda sağ olsun başkanımızın desteklerinden yana her zaman eminim. Özellikle kültür merkezi girişinde, buradaki düzenlemenin ortaya konulmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımızın, önceki dönem yönetimimizin fedakârlıkları söz konusudur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yapılan çalışmaların açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Başkan Büyükkılıç, beraberindekiler ile birlikte Kültür Merkezi’ndeki kütüphaneyi ziyaret ederek, gençlerle sohbet edip, derslerinde başarılar diledi. Çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde, mevcutta bulunan yaya yolları yenilenirken, yeşil alan genişletildi. Yaya yolları, otoparklar, asfalt yol ve yolun altındaki beton yol olmak üzere toplam 1000 metreküp hafriyatın kaldırıldığı çalışmalarda, bin 200 metreküp altyapı malzemesiyle zemin hazırlandı ve üstüne 962 metre bordür ve 2 bin 700 metrekare yeni nesil parke taşlarından kullanılarak ortalama 4,50 metre genişlikte yaya yolları oluşturuldu. Mevcut alanda bulunan ve tamamıyla işlevini yitirmiş olan yağmur hatları KASKİ tarafından yenilenip, uygun yerlere ızgaraları yerleştirilirken, aydınlatma için çalışmayan eski direkler kaldırılarak, KCETAŞ tarafından hatları çekilerek ve yeni direkler dikildi ve böylece alandaki aydınlatma ve yağmur suyu problemleri de çözüme kavuşturuldu.

Bölgede yeşil alan bin 800 metrekare artırılarak 2 bin 700 metrekareye çıkarılıp, 500 metreküp temiz toprak serildi, otomatik sulaması yapıldı ve ağaçlandırma ve çimlendirme işleri tamamlandı. Ayrıca bin 500 metrekare hazırlanan yol altyapısının üzerine asfaltlaması yapıldı. Öte yandan Erciyes Üniversitesi’nde 18 yapraklı, 25 ibreli olmak üzere 43 ağaç toprakla buluştu.