Büyükkılıç, Turkovac’ın mucidinin ismini taşıyacak yolu inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Turkovac’ın mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin isminin verildiği Zümrüt Mahallesi-Havalimanı bağlantı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Bulvarı’nı Havaalanına bağlayacak olan ana arter niteliğinde olan ve yerli, milli aşı Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin ismini taşıyacak yolda incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan proje üzerinde detaylı bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu çalışmanın Turkovac’ın mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye vefa örneği olacağını belirterek, “Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın kulaklarını çınlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Hatırlanacağı üzere bu ana arterimize meclisimizden aldığımız karar ile hocamızın ismini vermiş bulunuyoruz. Covid 19 sürecinde yerli ve milli aşımızı üreten hocamız, bilim adamımızdır. Kendisine dua ediyor, sevgiyle, saygıyla anıyoruz” dedi.

Büyükkılıç, 2022 yılı bitmeden buradaki çalışmaların tamamlanmasının planlandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada yapılan gerçekten alt yapı çalışmalarıyla, hem mahallemizin su, kanal ve doğalgaz çalışmasını hem de ana arter ile ilgili yapılması gereken çalışmayı yerinde incelediğimizde, 4,5-5 metre derinliğe inmek suretiyle, kot seviyesini kurtarması açısından çalışmalar yapılıyor. Bunların tabi ki zaman içerisinde süreci uzattığının herkes farkında, yoksa Allah’a şükür ekibimiz, kadromuz güçlü, yüklenici firmamız güçlü, teknik olarak bir sıkıntı yok. İnşallah bana 2 ay gibi süre verildi, süreci hızlandıracaklar, 2022 bitmeden Allah’ın izniyle bu caddedeki çalışma tamamlanmış ve sonuç itibariyle Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ismini taşıyan yaklaşık 3 kilometre civarındaki caddemiz yüzde yüz aktif olarak hayata geçmiş olacak.”

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, standardı ve kalitesi yükselen yollarda sürücülerin trafik kurallarına uymasını temenni etti.