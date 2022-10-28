Büyükkılıç: “TOGG, Cumhuriyet’imizin 99’uncu yılına çok yakıştı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin vizyon projelerinden olan TOGG’un Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümünde yollarda olacağını belirterek, “Türkiye’nin geleceğine değer katan yerli ve milli otomobilimiz ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. TOGG, Cumhuriyet’imizin 99’uncu yılına çok yakıştı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yaşını kutladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını karşılarken, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un üretim merkezinin yarın açılacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti. Büyükkılıç, Türkiye’nin yeniliğe yolculuğunda önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak vizyon projelerden olan TOGG Gemlik Kampüsü’nün 29 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılacağını kaydetti.

“Heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz”

TOGG’un Türkiye’nin geleceğine değer katacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye’nin otomobili TOGG’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, Cumhuriyet’imizin 99’uncu yıl dönümünde resmi açılışı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle 29 Ekim’de yapılacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) imzasını taşıyan yerli otomobilimizin yollarda olacak olmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TOGG’un aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim”

Otomotiv endüstrisini çağ atlatacak projenin hayırlı olmasını temenni eden Büyükkılıç, “Türkiye’mizin vizyon projesi TOGG, Cumhuriyet’imizin 99’uncu yılına çok yakıştı. Seri üretime geçecek olan yerli ve milli aracımız TOGG’un, aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.