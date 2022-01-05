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Büyükkılıç: "Şehrin ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda devam eden yol ve kavşak düzenleme ile deplase çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Ulaşım noktalarındaki sıkıntıları gidermek, rahatlatmak, konforunu artırmak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz” dedi.

KAYSERİ 05.01.2022, 12:06
Büyükkılıç: "Şehrin ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda devam eden yol ve kavşak düzenleme ile deplase çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Ulaşım noktalarındaki sıkıntıları gidermek, rahatlatmak, konforunu artırmak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayarak Talas’a kadar uzanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yol ve kavşak düzenleme ile deplase çalışmalarına ilişkin yerinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının ulaşımla ilgili yaptığı ilk açıklamasında, Kayseri’nin ulaşım noktalarındaki sıkıntıları gidermek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

“AMACIMIZ HEM TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK HEM BURADAKİ KONFORU ARTTIRMAK”

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki incelemesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla hava şartlarına rağmen, gece demeden gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Cenab-ı Allah’a şükürler olsun çalışmalarımız devam ediyor. 2022’nin bir bakıma ulaşımla ilgili yapılan çalışmalarla alakalı ilk açıklamasını yapmış oluyoruz. Her şeyden önce Mevla’m kazadan, beladan, nazardan korusun. Ekibimiz gayretli, faal. Çok şükür yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Ulaşım boyutunu çok önemsiyoruz. Kayseri’mizde ulaşım noktalarındaki sıkıntıları gidermek, rahatlatmak, konforunu artırmak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Görüldüğü gibi Organize Sanayi’mizden gelen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’mızı buradaki bir kavşak düzenlemesiyle 15 Temmuz Bulvarı’mıza bağlayacak, ardından Hacılaryoluna ve Hisarcık güzergâhına doğru gidecek olan bir bakıma da Eskişehir Bağları üzerinden yapılan çalışmayla da Çay Bağları üzerinden yine Talas’ımıza kadar uzanacak olan bir ana güzergâh olacak. Hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem buradaki konforu artırmak amacıyla hava şartlarına rağmen gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz.”

“ZAHMETSİZ RAHMET OLMAZ”

Yol çalışmaları nedeniyle yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlardan özür dileyen Başkan Büyükkılıç, zahmetsiz rahmetin olmadığına değinerek şunları dile getirdi:

“Bu arada bu düzenlemeler için ister istemez geçici bir süre yolu kapatmak durumunda kaldık. Bu açıdan da hemşerilerimizden, Organize Sanayi’deki özellikle yatırımcı dostlarımızdan ve çalışanlarımızdan özür diliyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz ama o zahmeti en kısa zamanda gidermek amacıyla da gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

1 HAFTA İÇERİSİNDE KISMİ OLARAK AÇILACAK

Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Organize Sanayi’den şehre gidiş yönünün çalışmalar nedeniyle bu zamana kadar kapatıldığını ve 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde tek şerit halinde kısmi olarak açılacağını da sözlerine ekleyerek, “Hatırlanacağı üzere bu yolumuzda bir süre kapanma yönünde karar almıştık. İnşallah bir hafta gibi kısa süre içerisinde tek şerit halinde bu yolumuzu trafik akışını sağlamak amacıyla kısmen de olsa açmış olacağız” dedi.

Büyükkılıç’a incelemesinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da eşlik etti.

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