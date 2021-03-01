Büyükkılıç, Roman gençleri ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasında düzenlenen ‘Sıfırdan Zirveye Yolculuk’ Projesi kapsamında kente gelen Roman gençleri, İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte makamında ağırladı.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 30 Roman genç, "Sıfırdan Zirveye Yolculuk" projesi kapsamında 26 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Kamp Merkezi’nde tatil yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve 30 Roman genci temsilen 5 Roman genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Deniziyle, tabiatıyla İzmir’imizin yeri ayrıdır. Öncelikle Kayseri’mize hoş geldiniz diyorum. Kayseri’de bir belediyecilik kültürü oluştu. 1994’ten beri merkezde kardeşlerimiz görev yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu süreçte belediyecilik, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı süreç de, Kayseri’de aynı şekilde başladı. Kayserili bizi sevdi, biz de onlara hizmet etme ve onlara layık olma yolunda gayret ile bugünlere geldik. Allah bu güzellikleri elimizden almasın” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ KAR İLE TANIŞTILAR

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise İzmir’den gelen gençlerin 4 gündür Kayseri’de olduğunu ve ilk kez kar ile tanışma fırsatı bulduklarını belirterek, “Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz İzmir’de dost meclisinde ‘Sıfırdan Zirveye Yolculuk’ diye bir projeyi konuştuk ve bu kapsamda Rabbim burada olmamızı nasip etti. Bu projede emeği geçen Sayın Bakanımıza, kıymetli il müdürlerimize, vali yardımcımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız 4 gündür Kayseri’de ve Erciyes’te bizim İzmir’de çok alışkın olmadığımız kar ile tanışma fırsatı buldular, kızakla kayak yaptılar, teleferik kullandılar. Çocuklarımızla sohbet ederken gördük ki burada çok güzel anılarla İzmir’e dönüyorlar” diye konuştu.

Milletvekili Bekle, bu projenin amacının özellikle Roman’ların yoğun yaşadığı, toplumun en kırılgan grup olarak bildiği, çoğunun ilk defa bir kayak tesisine geldiği çocukları hem devletin imkânlarıyla tanıştırmak, hem de sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel anılar biriktirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.