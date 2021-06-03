Büyükkılıç, "Olanın bitenin farkındayız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı’na katılarak, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak her zaman kentte bulunan üniversitelerin yanında olduklarını belirterek, “Üniversitelerimizin başarısı şehrimizin başarısıdır” dedi.

Kayseri Üniversitesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilçe belediye başkanları ve Kayseri Üniversitesi’nin Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

Kayseri’de 4 üniversite, 75 bin öğrenci olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi’nin kuruluşunun üçüncü yılı olduğunu ancak, üniversitenin üçüncü yıldan çok daha fazla alt yapı ve donanıma sahip olduğunu vurgulayarak, “Yayılmacı bir politika izleyerek, tüm ilçeleri neredeyse kapsayacak, bir bakıma göçlere engel olacak, herkesin aradığını bulduğu ve eğitimde ilçelerimizin hem sahiplenmesini, hem de kalkınmasını sağlayacak yaklaşım içerisinde olması da hepimiz için sevindirici olmuştur” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler olarak, üniversitelere her konuda yardımcı olmak için çalışmaları birlikte sürdüreceklerini kaydeden Büyükkılıç, bu dayanışmanın bereket getireceğine inandıklarını ifade ederek, “Üniversitelerimizin başarısı şehrimizin başarısıdır” dedi.

‘YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME’

Kayseri Üniversitesi’nin çalışmalarından ‘yiğidi öldür, hakkını yeme’ diyerek övgüyle bahseden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Bizim desteklememiz, güçlendirmemiz ve altyapısını oluşturmamız lazım. İlçelerimizde takdir ederseniz, bu konuda eksikliklerimiz varsa, giderme yolunda, belediyeler olarak biz, eğitimciler olarak sizler, idareciler olarak şehrimizdeki ekip ve siyasilerin de destekleriyle güçlendirmemiz lazım. Kayseri Üniversitemiz kurulduğu süreçten beri yapıcı, yol gösterici ve sahiplenerek hareket ediyor. Kayseri Üniversitemize fiziki imkan sağlayan yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Ben değil, biz kültürü ile hareket ettiğini görüyorum. Bu dayanışmanın bereket getireceğine inanıyorum. Kayseri’nin bir bakıma anlayışına da uygun bir davranış sergiliyor. O açıdan teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Çünkü, birebir olayları takip ediyoruz. Olanın bitenin farkındayız. Olumlu adımlar atıldıkça bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını israfa vesile olmadan, adeta Kayseri Üniversite’mizle paylaşmış olması, Kayseri Üniversitesi’nde öte kendi kurumu gibi görüyor olması da bir kazanım olmuştur. Bunu da yiğidi öldür, hakkını yeme mantığı içerisinde buradan söylemek istiyorum.”