Büyükkılıç, "Öğrencilerin kendilerini yetiştirmelerine fırsat sağlıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı olan Belsin semtindeki Sezai Karakoç Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımıza pandemi koşullarını göz ardı etmeden, olumlu şekilde hizmet etmek amacıyla temiz bir ortamda kütüphane hizmetleri vermekteyiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sezai Karakoç Kütüphanesi’nde, kitapseverlerle ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Büyükkılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm kütüphanelerin hizmetini sürdürdüklerini ifade etti.

Kütüphanede gençlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, gençlere “Aydınlık bir gelecek için” hep birlikte irade göstereceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sevgili yavrularımıza pandemi koşullarını göz ardı etmeden, olumlu şekilde hizmet etmek amacıyla temiz bir ortamda kütüphane hizmetleri vermekteyiz. Sezai Karakoç, büyüğümüzün ismini taşıyan bu kütüphanemizde öğrencilerimiz nezih bir ortamda, güvenli bir ortamda sınırsız internetten yararlanarak, bu çalışmadan istifade etmekte. Kayseri’mizde hatırlanacağı üzere Büyükşehir’imizin yetkisinde olan kütüphaneler söz konusu. Ayrıca merkez Kültür Bakanlığı’mızın, ilçelerimizde de yine belediyemizin de kütüphaneleri söz konusu.”

“BİZ GENÇLİĞİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Gençlerin donanımlı, eğitimli, kendilerini yetiştirebilme yönünde çaba sarf eden bireyler olması için, Büyükşehir Belediyesi olarak azami gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Biz gençliğimizi çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize donanımlı, eğitimli, mazeret üretmeksizin daha çok kendilerini yetiştirme yönünde fırsat sağlıyoruz. Zihinleri açık olsun. Bu arada 26- 27 Haziran üniversiteye giriş sınavı var. Onlara da başarılar diliyorum. Onlara inşallah aydınlık gelecek bırakma yönünde hep birlikte irade göstereceğimizi buradan söylemek istiyorum” diye konuştu.