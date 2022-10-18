Büyükkılıç: “Millet bahçesine yapılacak cami, iyi niyetli bir çalışma”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamuoyunda tartışmalara neden olan millet bahçesine yaptırılacak cami hakkında, “Millet bahçesine yapılacak cami, iyi niyetli bir çalışma” derken, Kayseri Ticaret Odası’nda yaşanan gelişmelere ilişkin de, “Ticaret odasında yaşananlar telafi edilmeyecek şeyler değil” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri kamuoyunu yakından ilgilendiren konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yaptırılacak olan cami hakkında konuşan Büyükkılıç, “Hayırsever Mehmet Altun marifetiyle ‘okullar ve cami’ şeklinde bir yaklaşım var. Geçmişten beri de ‘Şehir merkezinde bir cami yapılsın’ diye arzular vardı. 80 bin metrekarede bu niyetle zamanında planlama yapılırken, millet bahçesinin yanı başında diyanete ayrılan bir alan var. Bu, bizim millet bahçemizdeki 1 milyon 260 bin metrekare alanın dışında. Bunun bizimle alakası yok. Öbür ucunda da 25 bin metrekare eğitime ayrılmış ayrıca bir alan var. Bu eseri yaptırmak için zamanında birkaç hayırsever ile konuşuldu. Rakam ister istemez butik bir caminin üstünde olduğu için kimse cesaret edemedi ve bu konuya yaklaşmadı. Mehmet Altun’un bir arsası var ve onun karşılığında da şu kadar eser yapılması yönünde bir protokol var. Mehmet Bey, artık kendisinin yaşlandığını ve bir an evvel eserinin temelini atılmasını istiyor. Mehmet Altun’un verdiği arsa, caminin maliyetini karşıladığı kadar karşılar, yoksa zaten kalan kısmı hazinemiz bize veriyor. Bu projede Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir koordinatör ve organizatör. Aynı şeyi diğer ilçe belediyeleri de okullar için yapıyor. Yardımcı olma mantığı içinde. Bizim de amacımız burada şehrimize bir cami kazandırma. Bütün niyetimiz o. ‘Böyle bir fırsatı değerlendirerek şehrimize bir cami kazandıralım’ mantığında yapılan iyi niyetli bir çalışma. Okul da yapılıyor, cami de yapılıyor. Bence bunu tartışmanın bir faydası yok. Bu işi başka boyutlara çekmeye ya da gereksiz tartışma oluşturmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Belediyeyi 3 yıldır kredi almadan yönettiklerini dile getiren Büyükkılıç, “3 yıldır kredi almadan süreci yönetiyoruz. Çok iyi durumdayız. Günü gelip de ödemediğimiz hiçbir borç yok. Sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) GES ile ilgili kredisi dışında bir şeyimiz yok. Bizim şu anda 3 senedir belediye olarak aldığımız bir kredi söz konusu değil. Ödemesi gelip de ‘Bizim hak edişimizi ödemiyor’ diyen bir yatırımcı veya müteahhidimiz varsa buyursun gelsin” şeklinde konuştu.

“Ticaret odasında yaşananlar telafi edilmeyecek şeyler değil”

Kayseri Ticaret Odası’nın seçimlerinin ardından ilçe belediye başkanları ile gittikleri ziyarete ve MHP’li isimlerin istifalarını değerlendiren Büyükkılıç, “Biz randevumuzu önceden almıştık. Daha sonra bu ‘keşke olmasaydı’ dediğimiz gelişmeler yaşandı ama telafi edilmeyecek şeyler değil. Gerek MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak gerekse KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un birbirlerine karşı hukukunu zaten biliyoruz. Ortada itham ve isnat edilecek bir şey yok. Bunlar aşılmayacak konular değil, aşılır. Hepsi şehrimizin sevilen, sayılan ve güvenilen insanları. Bu konuyu çok gündemde tutmayı ve farklı mecralara çekilmesini doğru bulmuyorum. Adnan başkanımıza ‘Üzerimize düşen bir şey var mı?’ dedim. Her zaman bir ağabey mantığında üzerimize düşen bir şey olursa rahatlıkla bir taraf olarak görmüyorum. Burada belki bir yanlış anlaşılma ve yanlış yorumlama vardır. Adnan Başkan da ‘Olursa ben söyleyeceğim ağabey’ dedi. Öyle kaldı. Tatlıya bağlanır, bağlanmayacak bir şey değil. Bir yanlış anlaşılma olduğu taraftarıyım” diye konuştu.

Kapadokya Treni Projesi hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, “Geçenlerde Kapadokya treni ile ilgili yatırımcı Murat Bey ile görüştüm. Çalışmaların devam ettiğini ancak pandemi sürecinden dolayı bir gecikme olduğunu söyledi. Bu çalışma özel sektör ile birlikte yapılacak bir çalışmaydı. Takip ediyoruz, konunun üzerindeyiz. Amacımız İstanbul’dan gelip, buradaki potansiyeli Kapadokya’ya taşıyacak olan en azından İncesu’dan oraya geçecek olan ya da Boğazköprü’den oraya geçecek olan, bu süreç içerisinde de gastronomik olarak Kayseri’nin tatlarını tatmak suretiyle turistleri taşıyacak olan bir proje” dedi.

Büyükkılıç, alkollü eğlence merkezlerinin Kayseri’deki konumuna ilişkin soruya ise, “Özel sektörde yapanlar yapıyor. Kimsenin yasakçı anlayış üzerinden hareket etmesi söz konusu değil. Kamuya ait olan binalarda alkolün bulunmasının doğru olmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.