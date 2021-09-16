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Büyükkılıç, Kırşehir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırşehir’de 2021 UNESCO Ahi Evran Yılı Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

KAYSERİ 16.09.2021, 16:08
Büyükkılıç, Kırşehir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırşehir’de 2021 UNESCO Ahi Evran Yılı Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Başkan Büyükkılıç, Kırşehir, Cacabey Meydanı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması programına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kayserililerin selamını ileterek, bir süre görüştü. Büyükkılıç, ayrıca Kırşehir ve Kayseri’nin Ahilik kültürü ve Ahilik anlayışı ile yetişmiş esnaflarıyla Ahi Evran’ın öğretilerini geleceğe taşıyan önemli şehirler olduğunu belirterek, Ahi Evran’ı gündemde tutup, onun felsefesini tüm insanlığa ulaştırabilmek için gayretlerinin süreceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’a Kırşehir programında AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.

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