Büyükkılıç, "Kayserimiz hayırseverliği ile örnek oluyor"
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TALAS MEVLANA MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER OSMAN AKGÖZ TARAFINDAN YAPTIRILACAK OSMAN-NEHİRE AKGÖZ SAĞLIK OCAĞI’NIN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, EĞİTİM, TURİZM VE SPOR ALANLARINDA ADETA MARKA BİR ŞEHİR HALİNE GELEN KAYSERİ’NİN HAYIRSEVERLİK KONUSUNDA DA ÖRNEK BİR ŞEHİR OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Mahallesi’nde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılacak Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı’nın temel atma törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, eğitim, turizm ve spor alanlarında adeta marka bir şehir haline gelen Kayseri’nin hayırseverlik konusunda da örnek bir şehir olduğunu dile getirdi.
Talas Mevlana Mahallesi’ne yaptırılacak Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı’nın temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra hayırsever Osman Akgöz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ile davetliler katıldı.
Başkan Büyükkılıç, temel atma töreninde, Kayseri’nin en çok hayırseverleriyle anıldığını belirterek, Kayseri’yi daha iyi noktalara taşıma konusunda birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.
Başkan Büyükkılıç, “Hayırsever dostlarımızla her gün yeni bir işe imza atıyoruz. Cenabı Allah’a şükürler olsun. Kayserimizde gerek sağlık alanında, gerek kamu binalarında, hayırseverlerimiz tarafından yapılıyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Talas’a yakışan güzel ortam. Talasımız gelişiyor ve güzelleşiyor. Kayserimizin hemen yanı başında adeta üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu gelişen ve güzelleşen bölgede, ister istemez sağlık hizmetleri de çok önem arz ediyor. Doktor olarak bu süreçte en önemli alanın sağlık merkezinin bilinci içerisinde böyle bir alanda hayrını değerlendirmek isteyen değerli büyüğümüze ve kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz. Kayserimiz hayırseverliğiyle örnek bir şehir oldu ” dedi.
Kayseri’nin önem arz eden stratejik bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayserimiz, endüstri merkezi, cazibe merkezi. Büyükşehirlerin imkanları ve konforları olan ama Büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir. Göz bebeğimiz gibi korumamız gereken şehre hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Bunun yolu birbirimizi sevmek, birbirimize sahip çıkmak” diye konuştu.
Törende konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de Osman-Nehire Akgöz Sağlık Ocağı’nın Kayseri’ye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.
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