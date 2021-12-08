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Büyükkılıç: "Kayseri, millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri ile donanacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yaptırılan Millet Kıraathanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri merkez ve taşra ilçeleri dâhil, her birisi Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile donanmış olacak” dedi.

KAYSERİ 08.12.2021, 12:30
Büyükkılıç: "Kayseri, millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri ile donanacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yaptırılan Millet Kıraathanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri merkez ve taşra ilçeleri dâhil, her birisi Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile donanmış olacak” dedi.

Toplam 1 milyon 260 bin metrekare alana yaptırılan, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde çalışmalar hummalı şekilde devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, millet bahçesi içerisinde yapımı süren Millet Kıraathanesi inşaat çalışmalarını yerinde denetledi.

Kıraathane inşaatını gezen Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

“HER İLÇEYE MİLLET KIRAATHANELERİ YAPACAĞIZ”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 3 ayrı millet kıraathanesinin yapılacağını vurgulayarak, “Ayrıca Millet Kıraathanesi projelerimiz bağlamında hatırlanacağı üzere daha önceki müzenin olduğu bölgede de bir millet kıraathanemiz söz konusu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçeye de millet kıraathaneleri yapacağız. İlçelerimizde millet kıraathanelerimiz ile birlikte millet bahçelerini de ayrıca projelendirdik, hayata geçiriyoruz. Kısacası Kayseri merkez ve taşra ilçeleri dâhil, her birisi Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile donanmış olacak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.

Ruhuna uygun yapılan millet kıraathanelerinin gençlerin uğrak yeri olacağının altını çizen Büyükkılıç, “Özellikle merkezdeki millet kıraathaneleri, aynı zamanda hakikaten kelimenin manasıyla kıraathane ruhuna uygun, yeme-içme mekânlarıyla, yavrularımızın, gençlerimizin uğrak yeri haline gelecek. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımıza özellikle bizlere her zamanki vermiş olduğu destekten ve bu projeyi sahiplenmesinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ’miz bu projeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatlarıyla üstlenmiş durumda olduğu için TOKİ’mizin kıymetli başkanına ve onun güzel ekibine bizlerle uyum kültürü içerisinde yaptıkları çalışmalardan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal eşlik etti.

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