Büyükkılıç: “Kayseri, canla başla Kahramanmaraşlı canlarımızın yanında”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kısa sürede kurulan ve hizmete açılan Elbistan Kayseri Çarşı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Kayseri, canla başla Kahramanmaraşlı canlarımızın yanında, Elbistanlı dostlarımızın yanında, Afşin’imizin, Göksun’umuzun yanında” dedi.

Yüzyılın felaketi sonrası ilk andan itibaren depremin yaralarını sarmak için depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve ilçelerinde büyük bir gayret gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta kurduğu konteyner kentin ardından Elbistan ilçesinde de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için AFAD ile iş birliği halinde konteyner çarşı kurdu. Başkan Büyükkılıç, 3 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirilen Elbistan Kayseri Çarşı’da incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Depremzedelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükkılıç; “Tabi ki Kahramanmaraş’ımız, Elbistan’ımız, Göksun’umuz, Afşin’imiz başta olmak üzere Kayseri’mize yakınlıklarından kaynaklı olarak bizim ilk buralara koşan ve buradaki kardeşlerimizin elinden tutmaya çalışan anlayışla her türlü problemlerini de aşma yönünde irade gösterdik. Şehirlerin tekrar canlanmasını, buradaki kardeşlerimizin ticari hayata tekrar kavuşması için burada kendilerinin isteklerini Sayın Valilerimizin de yaptıkları proje istikametinde çarşımız 3 gün içerisinde altyapı kuruluşlarımızla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla hayata geçirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu proje örnek olur. En önemlisi ticari anlamda canlılığın olmasını sağlama yönünde diğer yerlerde de bu tür çalışmalar yapılır” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşı projesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Üzerimize ne düşüyorsa biz yapma yönünde gayret gösteriyoruz. İnşallah buranın canlandığını görmek bizi keyiflendiriyor, sevindiriyor. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ederken özellikle Kayseri Valimize ve Aksaray Valimize koordinatör valilerimiz olarak burada gerçekten canla başla koşturduklarını da bilen birisi olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki kadirşinas esnaf odamızın başkanına ve diğer ticari kuruluşlarımızın temsilcilerine, kadirşinas Elbistan halkına da geçmiş olsun diyor, bu yapılan çalışma Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin adeta canla başla Kahramanmaraş ve ilçelerinin yanında olduğunu kaydeden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Malumunuz Kahramanmaraş’ta yaptığımız mahalle, burada yaptığımız çalışma, Melikgazi Belediyemizin yapmış olduğu diğer bir çarşı. Adeta canla başla Kayseri Kahramanmaraşlı canlarımızın yanında, Elbistanlı dostlarımızın yanında, Afşin’imizin, Göksun’umuzun yanında. Türkiye’nin her yerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimizin hizmetleri var. Her bir kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Kayseri’mize teşrif eden 50 bin civarında canlarımız var. Yaklaşık 30 bini Kahramanmaraş’ımızdan misafirimiz, başımızın tacı. Onlarla ilgili de her türlü fedakâr çalışmaları yapma yönünde irade gösterdiğimizi buradan elhamdülillah Kayserili hemşehrilerimize de teşekkür ederek paylaşmak istiyorum.”

Başkan Büyükkılıç’a Elbistan Kayseri Çarşı için ve destekleri için teşekkür eden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin de, “Bu süreçte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kayseri Valimize, Aksaray Valimize çok teşekkür ediyoruz. Devletimize, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Üç günün içinde kocaman bir çarşı kurduk. İnşallah bol bereketli olur esnafımıza, Elbistan’dan giden hemşehrilerimiz bir an önce dönerler. Artık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri iş yerleri var. Elbistan başkanımızın eseri oldu inşallah. Yeniden mimarı oldular, Kayserililer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız. Hepsinden Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar Elbistan ticaretinin yüzde 80’ini Kayseri ile yapardı. Şimdi Kayseri Elbistan’ı ihya etti. Çok teşekkür ediyoruz Kayserili hayır sahiplerine de. Sayın Başkanımızdan da Allah razı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Talas Belediyesi’nden Konteyner Kent Çalışması

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Talas Belediyesi’nin Elbistan’da yapımı devam eden konteyner kenti ziyaret etti. Büyükkılıç, “Bütün ilçe belediyelerimiz gibi Talas’ımız da burada gayretli bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.