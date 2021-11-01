Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın kesiştiği noktada devam eden katlı kavşak ile 2 adet U alt geçitteki çalışmaları yerinde denetledi. Büyükkılıç, “Kavşak çalışmamız ile ilgili sona doğru yaklaşıyoruz” dedi.

Şehrin önemli ana arterlerinden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yüksek yoğunluklu nüfusa sahip mahallelere ulaşımın sağlandığı kritik bölgede kesintisiz bir trafik akışının sağlanmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi’nce projelendirilen çalışmanın en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

“BÜYÜK BİR PROJE”

Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında kapsamlı bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Kavşak çalışmamız ile ilgili sona doğru yaklaşıyoruz. Burada büyük bir projede, hem üniversiteye giden boyutu hem Talas’ımızdan gelecek olan tramvay ile ilgili alt geçidi, üst geçidi derken, Kasım ayı sonuna doğru U geçitleri tamam, aralık ayı sonuna doğru da inşallah diğer geçitlerimiz tamamlanmak üzere kavşak çalışmamızda sonuca ulaşacağız” dedi.

Hulusi Akar Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı’nın yükünü hafifletmek ve kesintisiz ulaşım amacıyla Eşref Bitlis Bulvarı’ndan Talas’a alternatif bağlantı yolu ile alt geçit yapım çalışmalarının da hızla sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Eşref Bitlis Bulvarı’mızın alttan geçecek olan ve yine üniversitemize doğru dönecek olan kavşak çalışması ile ilgili de yaklaşık 1,5 aylık ilave süreçten sonra orası da tamamlanmış olacak. Her şeyden önce bu büyük projenin gerek deplase çalışmalarıyla gerekse diğer boyutlarıyla çok uzun bir süre devam ediyor gibi bir görüntü arz edip, vatandaşımıza bir miktar sıkıntı oluşturduğumuzun farkındayız ama bir hizmetin kolay yapılmadığı, zahmetsiz de rahmetin olmayacağı takdir edilir. İnşallah konforumuzu sağlayan, şehrimizin ulaşımını rahatlatan bu çalışmamız sonuçlandığından hepimiz sıkıntılarımızı unutacağız, ‘iyi ki bu proje hayata geçirildi, iyi ki bu çalışma tamamlandı ve şehrimizin ulaşımı rahatladı’ diye güzel sözler paylaşacağımızı umuyorum.”

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yüklenici firmamıza, ilgili birimlerimize, deplase çalışmalarını yapan KASKİ’mize, Kayserigaz’ımıza, elektrik şirketimize, Telekom ile boyutlarına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bakın bir sürü kurum sayıyoruz, burada her birinin kendine özgü çalışmaları, zaman talepleri ve dayanışması söz konusu. Cenab-ı Allah, sağlıklı, huzurlu, kazasız, belasız ulaşım hizmetlerini şehrimize lütfetsin” ifadelerini kullandı.

“HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR”

Bu projenin tamamlanmasıyla trafiğin rahatlayacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da, “Burada hummalı bir çalışma var, bu çalışma ile trafik sıkışıklığına sebebiyet veren durum bertaraf edilmiş olacak gibi gözüküyor. Yüklenici firmadan parti parti yapılan işlerin hizmete alınacağı bilgisini aldık. Tahmin ediyorum yılbaşı gibi buradaki trafiğin çok daha rahatlayacağı bilgisi bizleri de mutlu etti. Sonuç olarak akıcı bir trafiğin olacağı bir döneme gireceğimiz günler çok yakın olsa gerek” diye konuştu.

BU PROJE, ULAŞIMI ÇOK RAHATLATACAK

Şehrin yüksek yoğunluklu nüfusa sahip semtlerine, Erciyes Üniversitesi’ne ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin TL’ye mal olacak Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı tamamlandığında, hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.